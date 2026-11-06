Murăturile sunt nelipsite de pe mesele românilor în sezonul rece. Fie că vorbim despre castraveți, gogonele, varză sau conopidă, modul în care sunt depozitate poate face diferența între legume crocante, care își păstrează gustul, și unele care se înmoaie sau se strică.

Un detaliu important este temperatura la care sunt ținute borcanele. Condițiile de depozitare nu sunt aceleași înainte și după deschidere, iar păstrarea murăturilor într-un loc prea cald poate afecta calitatea acestora.

Borcanele cu murături pregătite pentru păstrare pe termen lung trebuie depozitate într-un spațiu răcoros, întunecat și ferit de variații mari de temperatură.

Pentru murăturile fermentate, o temperatură cuprinsă între 5 și 15 grade Celsius este potrivită pentru depozitare, după încheierea fermentației. Pivnița și cămara rece sunt două dintre locurile preferate de gospodine pentru păstrarea borcanelor peste iarnă.

Temperatura constantă ajută la menținerea calității legumelor. Dacă borcanele sunt ținute într-o încăpere prea caldă, fermentația poate continua mai repede, iar castraveții și gogonelele pot deveni moi. În plus, gustul murăturilor se poate modifica, acestea devenind mai acre.

Nici temperaturile foarte scăzute nu sunt indicate. Înghețarea lichidului poate afecta textura legumelor și poate deteriora borcanele.

După deschiderea borcanului, murăturile trebuie mutate în frigider. Temperatura recomandată este de maximum 4 grade Celsius, indiferent dacă este vorba despre castraveți în saramură, gogonele sau alte legume conservate.

Odată desfăcut capacul, conținutul intră în contact cu aerul, iar riscul de contaminare crește. Chiar dacă saramura și sarea contribuie la conservarea legumelor, acestea nu înlocuiesc condițiile corespunzătoare de refrigerare.

Un alt aspect important este ca murăturile să rămână complet acoperite de lichid. Legumele care ies deasupra saramurii pot intra în contact cu aerul și se pot deteriora mai repede.

Borcanul trebuie închis bine după fiecare utilizare și pus înapoi în frigider. Nu este indicat să fie lăsat ore întregi pe masa din bucătărie, mai ales într-o încăpere încălzită.

Perioada de păstrare depinde de rețetă, de ingredientele folosite și de modul în care au fost conservate legumele.

Murăturile fermentate natural, păstrate permanent la frigider și acoperite de saramură, pot rezista mai multe luni. În anumite condiții, produsele fermentate corect pot fi păstrate la rece până la nouă luni.

În cazul murăturilor conservate în oțet, perioada poate fi diferită. Pentru produsele comerciale, este recomandată respectarea instrucțiunilor de pe etichetă. Pentru conservele de casă, condițiile de păstrare depind de rețetă și de procesul de preparare.

Nu trebuie ignorat nici timpul în care borcanul rămâne la temperatura camerei. Deschiderea repetată, folosirea unor tacâmuri murdare sau păstrarea legumelor fără suficient lichid pot favoriza deteriorarea lor.

O greșeală întâlnită în unele gospodării este depozitarea borcanelor în apropierea caloriferelor, sobelor sau a altor surse de căldură.

Temperaturile ridicate pot accelera fermentația și pot modifica gustul și textura legumelor. Castraveții, de exemplu, își pot pierde din fermitate, iar saramura poate deveni mai tulbure.

Nici lumina directă a soarelui nu este recomandată. Borcanele trebuie păstrate într-un loc ferit de lumină, unde temperatura nu variază foarte mult de la o zi la alta.

Aspectul și mirosul pot oferi indicii despre starea murăturilor. O schimbare neobișnuită a texturii, apariția unui strat de mucegai sau un miros neplăcut pot indica alterarea produsului.

Saramura poate deveni tulbure în mod natural în timpul fermentației, așa că acest lucru nu înseamnă automat că murăturile s-au stricat. În schimb, apariția mucegaiului, a unei texturi vâscoase sau a unui miros de putrefacție reprezintă semne care nu trebuie ignorate.

Dacă există suspiciuni că murăturile s-au alterat, acestea nu trebuie gustate pentru verificare. Îndepărtarea stratului de deasupra nu face restul conținutului sigur pentru consum.

Înainte de deschidere, borcanele conservate corespunzător pot fi ținute într-o cămară rece sau într-o pivniță, la o temperatură stabilă, ferite de lumină și îngheț.

După deschidere, locul potrivit este frigiderul, la maximum 4 grade Celsius. Această regulă este importantă inclusiv pentru borcanele care conțin suficientă sare sau oțet.