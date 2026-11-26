Bucureștiul se pregătește pentru o perioadă de frig accentuat la începutul lunii decembrie. Potrivit estimărilor meteorologice publicate de wAccuWeather, temperaturile vor scădea considerabil în prima săptămână a lunii, iar în timpul nopții vor ajunge până la minus 8 grade Celsius. Cea mai rece zi este prognozată pentru 7 decembrie, când inclusiv valorile din timpul zilei vor rămâne sub pragul de îngheț. Sursa: AccuWeather.

După ultimele zile din noiembrie, caracterizate de temperaturi scăzute, Capitala va avea parte de o răcire și mai accentuată odată cu începutul iernii calendaristice.

În primele zile ale lunii decembrie, valorile maxime vor fi cuprinse între 2 și 5 grade Celsius. Situația se va schimba însă în apropierea primului weekend al lunii, când sunt prognozate temperaturi negative atât pe timpul zilei, cât și noaptea.

Pe 5 decembrie, termometrele ar urma să indice aproximativ minus 3 grade Celsius în timpul zilei și minus 6 grade pe timpul nopții. Răcirea va continua și pe 6 decembrie, când minima este estimată să ajungă la minus 7 grade Celsius.

Potrivit datelor AccuWeather, 7 decembrie va aduce cele mai scăzute temperaturi din prima parte a lunii. Maxima zilei este estimată la minus 4 grade Celsius, în timp ce noaptea temperatura ar putea coborî până la minus 8 grade.

Astfel, bucureștenii ar putea avea parte de unul dintre cele mai reci episoade ale începutului de sezon de iarnă, cu temperaturi negative inclusiv în timpul zilei.

După episodul de frig din perioada 5-7 decembrie, prognoza indică o revenire a temperaturilor la valori pozitive. Începând cu 8 decembrie, maximele ar urma să ajungă în jurul valorii de 7 grade Celsius, iar temperaturile minime vor crește și ele, depășind pragul de minus 3 grade.

În intervalul 13-19 decembrie, temperaturile din timpul zilei sunt estimate să varieze între 1 și 7 grade Celsius. Nopțile vor rămâne reci, cu minime cuprinse între minus 5 și 1 grad.

Pentru ultimele săptămâni ale lunii decembrie, estimările meteorologice indică alternanțe între perioade însorite, zile cu cer noros și intervale cu precipitații.

Maximele vor oscila, în general, între 4 și 7 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor situa între minus 3 și 1 grad Celsius.