Șantierul Magistralei M6 de metrou, proiectul major de infrastructură care va conecta Capitala de Aeroportul Internațional Henri Coandă, înregistrează un ritm susținut de execuție. Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a oferit joi detalii actualizate despre evoluția lucrărilor, subliniind importanța acestei investiții atât pentru locuitorii din București, cât și pentru cei din zona de nord a județului Ilfov. Conform calendarului asumat, întreaga structură a noii linii de metrou urmează să fie încheiată în prima jumătate a anului 2029.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, oficialul de la Transporturi a evidențiat avansul înregistrat pe cele două tronsoane ale viitoarei linii de metrou, care va măsura în total 14,2 kilometri și va include 12 stații noi.

”Progres bun pe şantierul Magistralei M6 de metrou, legătura care va aduce reţeaua de metrou din Bucureşti până la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni”, anunţă, joi, ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, într-o postare pe Facebook.

Datele tehnice arată că Secțiunea de Sud, cuprinsă între stațiile 1 Mai și Tokyo, cu o lungime de 6,6 kilometri și 6 stații, a atins un stadiu fizic de execuție de 80%. În paralel, Secțiunea de Nord, care leagă stația Tokyo de Aeroportul Otopeni pe o distanță de 7,6 kilometri și alte 6 stații, a ajuns la un progres fizic de 36%.

Activitatea din subteran este în plină desfășurare, utilajele de forat tuneluri fiind mobilizate pe întregul traseu pentru a respecta termenele de livrare.

”Pe Secţiunea de Sud, ambele utilaje TBM continuă forajul. Tunelurile pe traseul Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa – Piaţa Montreal sunt finalizate. Acum se lucrează pe interstaţiile Expoziţiei – Pajura (linia 2) şi Piaţa Montreal – Expoziţiei (linia 1)”, precizează ministrul.

Dinamica este similară și pe partea de nord a proiectului, unde utilajele TBM au intrat deja în acțiune. Pe linia 1 se execută în prezent lucrări de excavare pe segmentul dintre stațiile Bruxelles și Paris, în timp ce pe linia 2 echipamentul se află în etapa de pregătire pentru a demara forajul pe același tronson.

Autoritățile mizează pe finalizarea etapelor grele de construcție în următorii ani, astfel încât legătura feroviară subterană cu cel mai mare aeroport al țării să devină realitate.

”Lucrările de structură ale întregii Magistrale 6 trebuie să fie finalizate în prima parte a anului 2029. Este o lucrare aşteptată de mulţi ani atât de bucureşteni, cât şi de locuitorii din nordul judeţului Ilfov”, afirmă Ştefan Ovidiu Popa.

Inițiativa intitulată "Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni" are statut de utilitate publică și interes național, fiind reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017. Odată finalizată, această arteră subterană va aduce o contribuție esențială la extinderea și modernizarea rețelei de transport trans-european.