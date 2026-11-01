Ministrul Sănătății promite actualizarea tarifelor pentru gărzi

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, promite că până la sfârșitul anului gărzile medicilor vor fi plătite la valoarea salariilor din 2026. Oficialul propune și un sistem de bonusuri pentru cei care efectuează mai multe gărzi lunar, precum și remunerarea medicilor rezidenți, indiferent de anul de pregătire. Impactul bugetar estimat este de aproximativ 500 de milioane de lei anual.

Ministrul consideră că actualizarea tarifelor pentru gărzi reprezintă una dintre cele mai urgente probleme din sistemul sanitar. În prezent, plata se calculează în funcție de salariile din 2018, ceea ce creează inechități pentru medicii care lucrează în spitale.

Rogobete vrea ca tarifele să fie raportate la salariile aflate în plată în 2026 și propune introducerea unui mecanism progresiv de remunerare. Astfel, medicii care efectuează mai multe gărzi într-o lună ar urma să primească bonusuri suplimentare.

„Gradul de epuizare al unui medic care face 5, 6, 7 gărzi pe lună este unul foarte mare comparativ cu cel care face doar o gardă. [...] Este echitabil să recompensăm această muncă suplimentară”, a explicat ministrul.

O altă schimbare vizează medicii rezidenți din anii întâi, doi și trei, care în prezent nu sunt plătiți pentru activitatea din gardă. Ministrul susține că aceștia efectuează cel puțin cinci gărzi lunar și dorește includerea lor în liniile de gardă remunerate, indiferent de anul de pregătire.

Alexandru Rogobete a anunțat că va începe săptămâna viitoare discuțiile oficiale cu reprezentanții sindicatelor. El a avut deja o întâlnire cu reprezentanții Colegiului Medicilor din România, cărora le-a prezentat propunerea.

Ministrul a discutat informal și cu ministrul Finanțelor, iar impactul bugetar al măsurilor este estimat la jumătate de miliard de lei pe an. Rogobete consideră că suma este rezonabilă în raport cu bugetul anual al sănătății, de aproximativ 130 de miliarde de lei.

Oficialul afirmă că va face toate demersurile necesare pentru ca noile reguli să intre în vigoare până la sfârșitul anului.