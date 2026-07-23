Mulți oameni înlocuiesc aspiratorul atunci când observă că nu mai are aceeași putere de aspirare. În realitate, problema nu este întotdeauna motorul, ci o greșeală de întreținere care poate fi prevenită în doar câteva minute.

„Cea mai costisitoare greșeală pe care o văd” este neglijarea filtrului, spune Lee Marsh, specialist în reparații de electrocasnice, într-un interviu pentru The Guardian. Potrivit acestuia, filtrele murdare sunt una dintre cele mai frecvente cauze ale defectării premature a aspiratoarelor.

Filtrul are rolul de a reține particulele fine de praf înainte ca aerul să ajungă la motor. În timp, acesta se încarcă cu praf, fire de păr și alte impurități. Dacă nu este curățat la timp, fluxul de aer scade, iar motorul este nevoit să funcționeze la o sarcină mult mai mare pentru a produce aceeași putere de aspirare.

„Filtrele înfundate stau chiar în fața motorului și acționează ca un zid. Reduc puterea de aspirare și obligă motorul să lucreze în exces”, a explicat Lee Marsh.

Pe termen lung, acest lucru poate duce la supraîncălzire, uzură accelerată și, în unele cazuri, la defectarea motorului.

Specialiștii spun că există câteva indicii ușor de observat:

-aspiratorul nu mai aspiră la fel de bine; -motorul pare mai zgomotos decât de obicei; -aparatul se încălzește excesiv; -apare un miros de praf sau de încins în timpul utilizării; -recipientul se umple mai greu decât în mod normal.

Dacă apar aceste simptome, primul lucru care trebuie verificat nu este motorul, ci filtrul și eventualele blocaje din furtun sau din perie.

Nu există o regulă valabilă pentru toate modelele, însă producătorii recomandă o întreținere periodică.

Lee Marsh spune că, în cazul majorității aspiratoarelor moderne, filtrele lavabile ar trebui spălate o dată la una până la trei luni, în funcție de frecvența utilizării.

Dyson recomandă, pentru multe dintre modelele sale, spălarea filtrului aproximativ o dată pe lună, iar acesta trebuie lăsat să se usuce complet înainte de a fi montat la loc.

Mulți utilizatori spală filtrul și îl montează în aceeași zi. Este o greșeală.

Katie Lilywhite, specialist în produse pentru îngrijirea podelelor, avertizează că filtrul trebuie lăsat la uscat cel puțin 24 de ore.

„Una dintre cele mai mari greșeli este remontarea filtrului înainte să fie complet uscat. Un filtru umed poate favoriza apariția mucegaiului, poate provoca blocaje și chiar poate deteriora motorul”, a explicat aceasta.

O altă greșeală este folosirea aspiratorului cu recipientul plin. Pe măsură ce se acumulează praful, circulația aerului este afectată, iar motorul trebuie să depună un efort mai mare.

Producătorii recomandă golirea recipientului imediat ce murdăria ajunge la marcajul „MAX”, nu după încă una sau două utilizări.

Firele lungi de păr și blana animalelor de companie se înfășoară în jurul periei rotative. Dacă nu sunt îndepărtate periodic, peria se rotește mai greu, iar motorul este solicitat suplimentar.

Din acest motiv, Shark, Dyson și alți producători recomandă verificarea și curățarea regulată a periei și a furtunului pentru a elimina eventualele blocaje.

Durata de viață depinde de calitatea aparatului, dar și de modul în care este întreținut.

Potrivit specialiștilor citați de Ideal Home, un aspirator bine întreținut poate funcționa în medie aproximativ zece ani, iar modelele premium pot rezista chiar mai mult. Lipsa întreținerii, filtrele murdare și blocajele sunt printre principalele cauze care reduc durata de viață a aparatului.

Câteva minute dedicate curățării filtrului, golirii recipientului și verificării periei pot preveni reparații costisitoare și pot menține puterea de aspirare aproape de nivelul din prima zi de utilizare.