A apărut aspiratorul robot echipat cu picioare

Tehnologia pentru locuințe inteligente face un nou pas spectaculos. A fost prezentat primul aspirator robot echipat cu picioare, o inovație care promite să schimbe radical modul în care sunt curățate spațiile greu accesibile din casă, informează techradar.com.

Spre deosebire de aspiratoarele robot clasice, limitate de praguri, trepte sau obiecte joase, acest nou model este capabil să își ridice corpul și să „pășească” peste obstacole. Datorită picioarelor articulate, dispozitivul poate ajunge sub mobilier, poate traversa suprafețe denivelate și poate urca pe zone unde modelele tradiționale se blochează.

Producătorii susțin că tehnologia a fost inspirată din robotică avansată și inteligență artificială, aspiratorul fiind capabil să își analizeze mediul și să decidă cea mai eficientă mișcare. Astfel, curățenia nu mai este limitată la suprafețe plane, ci se extinde în zone considerate până acum imposibil de atins automat.

Mai exact, Roborock Saros Rover reprezintă o abordare neconvențională în zona aspiratoarelor robot, fiind echipat cu picioare lungi, capabile să se miște independent. Această construcție îi permite robotului să execute sărituri, să schimbe rapid direcția și să traverseze suprafețe dificile, inclusiv podele denivelate sau scări, zone considerate până acum inaccesibile pentru dispozitivele clasice de curățenie.

Prototipul a fost prezentat publicului la CES 2026, unde a atras atenția prin mobilitatea sa avansată și prin promisiunea de a redefini modul în care aspiratoarele robot se deplasează în locuințe.

Redactorul-șef TechRadar a asistat la o demonstrație practică și a descris experiența ca fiind surprinzătoare. Potrivit acestuia, Rover se remarcă încă de la prima vedere: este mai voluminos decât un aspirator robot obișnuit, însă suficient de compact pentru a fi folosit fără probleme într-un living.

În timpul demonstrației, dispozitivul s-a apropiat atent de o scară, și-a extins mecanismul cu picioare și a urcat cu precizie pe prima treaptă. Mai mult, a fost capabil să se rotească direct pe treaptă pentru a acoperi întreaga suprafață. Jurnalistul a remarcat însă că adevărata surpriză a fost mobilitatea pe suprafețe plane: robotul se poate balansa, poate face mici sărituri și are un comportament care îl face să pară aproape ludic.

Întrebarea firească este care este rolul acelor picioare robotizate. Roborock susține că aplicațiile lor sunt aproape nelimitate. Conform Roborock, Saros Rover va putea curăța nu doar scări clasice, drepte, ci și structuri mult mai complexe, inclusiv scări în spirală.

Un alt avantaj major este faptul că robotul va aspira fiecare treaptă pe măsură ce urcă, eliminând necesitatea unei curățări suplimentare cu un aspirator vertical. În plus, dispozitivul este gândit să facă față suprafețelor denivelate sau înclinate. Astfel, nu doar că va putea trece peste praguri mai înalte decât cele standard, dar va naviga eficient și în locuințe cu mai multe etaje.

Roborock susține că noul Saros Rover este capabil să „reproducă mobilitatea umană”, o afirmație ambițioasă care se traduce printr-o serie de mișcări neobișnuite pentru un aspirator robot. Dispozitivul poate face sărituri scurte, se poate opri brusc, își poate schimba direcția rapid și se poate apleca cu ușurință, toate acestea fără a destabiliza corpul principal al aparatului, care rămâne permanent la nivel.

Modelul prezentat la CES este, deocamdată, doar un prototip, noul produsul nu este încă finalizat. Cu toate acestea, Roborock dă asigurări că Saros Rover nu va rămâne la stadiul de concept și că va ajunge, în cele din urmă, pe piață.