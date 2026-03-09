Pericolul ascuns din casa ta: aspiratoarele „inteligente”, smart TV-urile sau difuzoarele, poartă deschisă pentru hackeri

În era caselor inteligente, aspiratoarele robot, televizoarele smart sau difuzoarele conectate nu mai sunt simple gadgeturi. Aceste dispozitive sunt mini-computere permanent conectate la internetul din locuință și, dacă nu sunt gestionate corespunzător, pot deveni uși de acces pentru hackeri, avertizează specialiștii de la Futura Sciences.

Majoritatea oamenilor tratează cu atenție telefoanele și calculatoarele, dar ignoră securitatea obiectelor conectate din locuință. Producătorii prioritizează adesea costul și ușurința de utilizare, iar securitatea ajunge pe ultimul plan.

Parole implicite neschimbate, firmware-uri neactualizate și comunicații nesecurizate transformă aceste gadgeturi în potențiale vulnerabilități. Un programator a demonstrat că poate controla simultan mii de aspiratoare robot la nivel global, accesând informații despre casele utilizatorilor.

Aspiratoarele moderne folosesc camere sau senzori Lidar pentru a crea hărți ale locuinței. Dacă serverele producătorului sau dispozitivul sunt compromise, aceste date pot fi furate și folosite în scopuri malițioase. Mai mult, un aspirator hack-uit poate servi ca punct de atac pentru alte gadgeturi din rețeaua casnică.

Smart TV-urile cu microfoane integrate pentru asistenți vocali prezintă riscuri similare. Vulnerabilități software pot permite accesul neautorizat la microfon sau cameră, iar dispozitivul poate fi inclus într-o rețea botnet, participând la atacuri informatice fără ca proprietarul să știe.

Cele mai frecvente breșe de securitate includ parolele implicite, lipsa actualizărilor de firmware, comunicațiile necriptate și funcțiile UPnP activate care deschid porturi în router fără permisiunea utilizatorului. În plus, datele colectate de producători sunt adesea stocate fără protecție adecvată pe serverele cloud.

Nu este nevoie să renunțați la confortul oferit de tehnologia smart. Câteva măsuri simple reduc semnificativ riscul:

Schimbați parolele implicite imediat după configurarea fiecărui dispozitiv și folosiți combinații unice și complexe.

Izolați dispozitivele conectate pe o rețea Wi-Fi separată pentru oaspeți, astfel încât un atac asupra unui gadget să nu compromită laptopul sau telefonul.

Dezactivați funcțiile inutile, cum ar fi controlul vocal sau accesul de la distanță.

Actualizați regulat firmware-ul, preferabil trimestrial, și activați actualizările automate dacă sunt disponibile.

Protejați fizic microfoanele și camerele atunci când nu sunt folosite – chiar o simplă bucată de bandă adezivă poate fi eficientă.

Aspiratoarele robot și televizoarele inteligente nu sunt periculoase prin ele însele. Ele devin vulnerabile doar dacă securitatea lor este neglijată. Pentru a vă proteja locuința, aceste dispozitive trebuie tratate ca mini-computere conectate la rețea, cu aceleași reguli de siguranță aplicate unui laptop sau unui smartphone.