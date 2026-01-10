Noile televizoare Samsung pentru 2026: Ecrane gigant și tehnologie AI pentru orice cameră

Samsung lansează o nouă gamă de televizoare OLED actualizate, concepute pentru a oferi o experiență vizuală de top. Noile modele impresionează nu doar prin calitatea imaginii, ci și prin dimensiunile ecranului, mult mai generoase decât cele anterioare, informează techradar.com.

Samsung a dezvăluit oficial linia sa de televizoare pentru 2026, incluzând modele OLED cu performanțe îmbunătățite, televizoare dedicate stilului de viață modern cu ecrane de mari dimensiuni. Primele prezentări de la CES 2026 indică faptul că noile televizoare vin cu funcții și tehnologii avansate.

Printre noutăți se numără gama Samsung Micro RGB, disponibilă în variante de 55, 65, 75, 85 și 100 de inci. Aceste televizoare vor fi echipate cu ecrane Glare Free, menite să reducă reflexiile și să asigure o experiență vizuală mai clară.

În plus, Samsung introduce multiple îmbunătățiri bazate pe inteligență artificială. Printre acestea se numără un 4K AI Upscaling optimizat, un mod de personalizare AI care ajustează automat setările imaginii în funcție de conținut și preferințe, și Auto HDR Remastering, capabil să transforme materialul standard „dynamic range” în „high dynamic range”.

Samsung aduce noutăți interesante pentru pasionații de fotbal și pentru fanii tehnologiilor de ultimă generație în materie de televizoare. Printre funcțiile inovatoare se numără „AI Soccer Mode”, care ajustează automat setările de imagine și mișcare atunci când recunoaște meciurile de fotbal afișate pe ecran.

În plus, sunetul primește un upgrade semnificativ prin tehnologii precum Adaptive Sound și AI Sound Controller, care permite reglarea separată a diferitelor straturi audio, inclusiv dialogul și muzica.

Pe segmentul OLED, Samsung lansează modelul emblematic S95H, succesorul popularului S95F din 2025. Noul televizor se remarcă printr-o ramă metalică și prin adoptarea cutiei wireless Zero Connect, deja testată în anumite modele de anul trecut, precum QN990F și The Frame Pro.

Modelul S90H mai beneficiază de tehnologia OLED Glare Free, anterior disponibilă doar pe modelele premium, iar S85H, destinat segmentului entry-level, va fi disponibil pentru prima dată în varianta de 48 de inci.

În ceea ce privește televizoarele mini-LED Neo QLED, Samsung extinde dimensiunile ecranelor în 2026. Printre noutăți se numără QN90H de 115 inci, succesorul impresionantului QN90F, și QN80H de 100 inci, echipat cu funcții AI menite să îmbunătățească conținutul de rezoluție mai mică pe ecrane atât de mari.

Noutatea sezonului este un model de 55 de inci, mai compact, care marchează o premieră pentru această serie: televizoarele The Frame standard, mai accesibile, nu vor mai folosi receptorul One Connect, ci vor integra conexiunile direct în corpul televizorului, asemănător unui televizor tradițional. În paralel, Samsung lansează și un model de 98 de inci, cel mai mare The Frame de până acum. Pe listă mai apar și variante de 43 și 50 de inci, care păstrează totuși receptorul One Connect.

În segmentul high-end, modelul emblematic Samsung S95H OLED va fi disponibil în patru dimensiuni: 55, 65, 77 și 83 de inci. În majoritatea cazurilor, acesta va utiliza panouri QD-OLED, deși compania nu a clarificat dacă varianta de 83 de inci va folosi același tip de panou ca anul trecut, când a fost echipat cu WOLED.

Televizoarele vin acum cu toate conexiunile integrate, dar păstrează și opțiunea de a folosi cutia Wireless One Connect, introdusă anul trecut pe modelele QN990F și The Frame Pro. Aceasta permite conectarea dispozitivelor externe și transmite semnalul fără cablu către televizor.

Samsung aduce îmbunătățiri semnificative atât în gama OLED, cât și în cea QLED și lifestyle. De exemplu, modelul S95H promite o luminozitate cu până la 35% mai mare față de predecesorul său, S95F, oferind astfel o imagine mai clară și mai vibrantă în orice condiții de iluminare. De asemenea, va veni cu o ramă clasică și una metalică, alături de un suport de perete subțire, potrivit pentru montarea discretă pe orice suprafață.

Pentru segmentul mediu, Samsung S90H aduce o creștere de 15% a luminozității față de S90F și introduce ecranul OLED Glare Free, care reduce semnificativ reflexiile, fiind ideal pentru camerele luminoase. În plus, suportul pentru 4K 165Hz, Nvidia G-Sync, FreeSync, ALLM și HDR10+ îl recomandă drept unul dintre cele mai atractive televizoare de gaming ale anului.

Detalii despre S85H, modelul entry-level OLED, sunt încă limitate, însă se știe că va fi disponibil și într-o versiune de 48 de inci, segment ocupat în prezent de seria LG B5 pe piața americană.

Neo QLED și QLED pentru ecrane uriașe: Samsung a confirmat angajamentul său pentru ecranele mari, prezentând modele impresionante precum QN90H de 115 inci, succesorul lui QN90F, apreciat pentru performanțele sale la evenimente sportive. De asemenea, QN80H de 100 inci va fi disponibil în gama medie, oferind experiențe vizuale spectaculoase.

De asemenea, cel mai nou The Frame de 98 de inci devine cel mai mare televizor lansat până acum de Samsung. Noul model folosește panou QLED și integrează toate conexiunile în interior, renunțând la boxul extern One Connect, pentru un design mai elegant și mai curat.