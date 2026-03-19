Dorian Popa merge la muncă în folosul comunității cu un tricou pe care scrie: „Am fost prost, acum plătesc”

Artistul a transmis la un podcast, un mesaj pentru toți aceia care au făcut diferite greșeli în viață. Dorian Popa spune că greșelile trebuie asumate ca să fie îndreptate, așa că și-a făcut un tricou pe măsură pentru atunci când va merge să muncească în folosul comunității.

Cântărețul a povestit că cei care fac greșeli trebuie să și le și asume. ”Nu vă ascundeți de greșelile voastre, ci asumvați-vi-le. Știi ce mi-am făcut ieri? Tricouri pentru munca în folosul comunității.

Mesajul mi l-am gândit eu: am fost prost, acum plătesc! Grafica mi-a gândit-o băiatul de la noi de la firmă. Nu fac bani cu asta, dar cred că mesajul este important”, a explicat interpretul.

Dorian Popa a mai explicat că e important să transmită un mesaj tuturor care se află în astfel de situații. Acesta este motivul pentru care a decis să facă totul public și să iasă în evidență. ”Unul dintre tricouri este cu pubela și unul este cu mătura și fărașul. Le voi purta și voi arăta ce înseamnă să plătești pentru greșelile pe care le-ai făcut.

Pentru că aș putea ca un șmecher să mă duc să-mi orele de muncă în folosul comunității și să nu știe nimeni. Că a fost o decizie, lumea știe că trebuie să mă duc să le fac, pot să merg pe burtă că e apa mică, nu? Dar nu am să fac asta”, a mai spus solistul.

Dorian Popa a fost condamnat defintiv de către Curtea de Apel București la 8 luni de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității. Zilele de muncă se vor desfășura în localitatea Domnești, acolo unde artistul are locuința. De altfel pe raza acestei localități a și fost prins de către polițiști când conducea sub influenșa stupefiantelor.