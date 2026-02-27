Dorian Popa, primele declarații după condamnare: Am greșit, plătesc. Pedeapsa vine de la Dumnezeu

Dorian Popa a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare. Curtea de Apel București a menținut sentința inițială, iar artistul a reacționat public, declarându-se împăcat cu sentința, potrivit Pro TV.

Curtea de Apel București a decis menținerea sentinței pronunțate în primă instanță în dosarul în care Dorian Popa a fost judecat pentru conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive. Hotărârea este definitivă.

Influencerul fusese condamnat inițial la 8 luni de închisoare cu suspendare. Procurorii au contestat decizia și au cerut majorarea pedepsei. Instanța de apel a respins însă solicitarea și a apreciat că sancțiunea stabilită anterior este proporțională cu fapta.

Decizia vine la aproape doi ani și jumătate de la momentul în care Dorian Popa a fost depistat în trafic sub influența substanțelor psihoactive.

La scurt timp după aflarea verdictului, Dorian Popa a oferit o reacție, la un post de televiziune. În declarația sa, artistul și-a asumat responsabilitatea pentru fapta comisă.

„Am greșit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansa la îndreptare. Toți cei care aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea”, a afirmat acesta.

Pe lângă condamnarea de 8 luni cu suspendare, instanța a stabilit mai multe măsuri care trebuie respectate pe parcursul termenului de supraveghere. Printre acestea se numără obligația de a anunța autoritățile în cazul schimbării domiciliului sau a locului de muncă. De asemenea, artistul trebuie să notifice orice deplasare care depășește cinci zile.

Hotărârea prevede participarea la un program de reintegrare socială și efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității în comuna Domnești.

Judecătorii au precizat că nerespectarea acestor obligații sau săvârșirea unei noi infracțiuni poate conduce la revocarea suspendării. Într-o astfel de situație, pedeapsa ar urma să fie executată în regim de detenție.