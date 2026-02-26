Dorian Popa, condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Vloggerul și influencerul Dorian Popa a primit joi, 26 februarie 2026, o hotărâre definitivă după ce instanța a analizat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu. Judecătorii l-au condamnat la opt luni de închisoare pentru conducere sub influența unor substanțe psihoactive și au dispus suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani.

Hotărârea Curții de Apel București a fost pronunțată după ce Parchetul a contestat sentința inițială dată de Judecătoria Cornetu pe 29 august 2025.

„În baza art. 336 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal și cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Popa Dorian-Laurențiu la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive”, se arată în minuta instanței.

Pe durata termenului de supraveghere, Dorian Popa trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de instanță: să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, să accepte vizitele consilierului de probațiune, să anunțe orice schimbare a locuinței sau a locului de muncă și să furnizeze informații care permit verificarea mijloacelor sale de existență.

De asemenea, el va participa la un program de reintegrare socială și va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității: la Primăria Domnești sau la Școala Gimnazială „Gheorghe Corneliu”.

„Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care va mai comite infracțiuni, nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere”, se mai arată în minută.

Faptele care au dus la condamnarea lui Dorian Popa s-au petrecut pe 27 octombrie 2023, în Domnești, județul Ilfov. Polițiștii rutieri l-au oprit în trafic în timp ce conducea un automobil de lux, fiind îmbrăcat doar în lenjerie intimă și aflându-se sub influența drogurilor.

Raportul toxicologic întocmit de Institutul Național de Medicină Legală a indicat prezența canabisului în organism. Într-o primă reacție, Popa a recunoscut că a consumat și a afirmat: „Nu am circumstanțe atenuante și îmi pare nespus de rău că am dat un exemplu negativ tinerilor care mă urmăresc”.