Cătălin Moroșanu, replică dură pentru Dorian Popa. Scandal pe un eveniment petrecut cu 7 ani în urmă

Cătălin Moroșanu, replică dură pentru Dorian Popa. Scandal pe un eveniment petrecut cu 7 ani în urmă
Scandalul legat de eliminarea lui Dorian Popa și a mamei lui de la Asia Express a reînviat după ce Dorian Popa a explicat că nu-l poate ierat pe Moroșanu. Doar că acum, Moroșanu este cel care îi dă replica artistului.

Dorian Popa vs Moroșanu, faza pe replici

Cătălin Moroșanu a publicat un filmuleț pe tiktok în care se adresează cântărețului. ”Doriane, au trecut 7 ani de la Asia Express și cred că ar trebui să lăsăm în urmă subiectul ăsta.

Decizia pe care am luat-o eu, a fost una de competiție. Știi foarte bine că mama ta era epuizată și nu mai putea continua concursul și că toți concurenții erau de față și știau despre ce este vorba și am ales că concurez cu cei mai buni. Și consider că am luat o decizie corectă pentru mama ta”, a spus luptătorul.

Iar s-a ajuns la bărbăție

Ca și în discuția cu Alex Bodi, și în aceasta s-a invocat bărbăția. Iar luptătorul a vrut să facă mai multe clarificări.

catalin morosanu

Sursa foto: Cătălin Moroșanu Facebook

”Cu privire la bărbăția ta, Doriane, eu cred că mi-am demonstrat bărbăția și caracterul în meciurile pe care le-am făcut eu în cariera mea și prin ceea ce construiesc eu în fiecare zi. Am sălile de arte marțiale, am promoția de arte marțiale și cred că mi-am demonstrat bărbăția din multe puncte de vedere. Eu zic să lăsăm trecutul la o parte, să ne iertăm că avem o vârstă și când ne întâlnim să ne dăm mâna”, a mai spus Cătălin Moroșanu.

Sursa scandalului

Acum câteva zile, Dorian Popa a ieșit public și a făcut mai multe declarații legat de ceea ce s-a întâmplat acum 7 ani. ”Eu pe mama mea o iubesc cum iubesc oamenii doi părinți. Eu nu am tată, deci o iubessc de două ori. Mie-mi place bărbăția, moralitatea. Cei care câștigaseră cu o zi înainte putea să aleagă alte două echipe să fie trimise pe un drum de 6 kilometri greu practicabil.

Ea plângea, am cărat tot, ea plângea și mă durea inima. Am pierdut proba, eu nu voiam să ies, mama nu voia nici ea să iasă. Ajungem la probă, seara la eliminare, la final, frații Moroșanu, dar de ce ați dat pedeapsa cea mai grea lui Dorian și mamei? Și au zis că mama voia acasă și că să mă ajute. Dacă să ajuți un om de 62 de ani punându-l să meargă 5 kilometri în munte, eu nu știu ce e ajutorul”, a spus artistul.

