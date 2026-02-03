Un nou scandal în lumea mondenă. Bodi l-a făcut pe Dorian Popa „pițiponc”

Alex Bodi este implicat într-un nou scandal, de această dată cu Dorian Popa pe care l-a jignit într-un filmuleț pe tiktok. Acesta nu s-a abținut și s-a luat inclusiv de fizicul artistului.

Musculosul și-a început pledoaria cu un apelativ la adresa lui Dorian Popa. ” Măi șoarece marsupial, ești un coșmar al bărbaților pentru felul în care te porți. nu ești bărbat ești femeie. Tu trebuie să înțelegi că tu ai rupt de 15 ani diferiți steroizi, tu te-ai apucat de alea, când ai avut tentative de videochat.

Tu lasă harfele în online. Vrei să-ți dau video când te lingușeai cu băieții de la tunning când voiai să faci poze cu mașinile mele. Ești o prostituată masculină, care pentru bani face orice. Ești o lepră umană. Și acum când arăți ca să te ofensezi. Ești un milog și un mocangist. Acum că ai lăsat steroizii ai intrat în depresie. Iar referitor la testul meu, ți-am dat și analizele”, a spusBodi.

Iar tirul a continuat. ”Tu nu faci antrenamente de sală de bodybuilding. Tu ești ”pițiponc”, nu este bodybuilding. Dacă te bag la o sesiunea de antrenamente de cross fit și niște super serii, antrenamente li să intri în zăpadă cu mine sau apă înghețată, îți vine menstruația. Tu nu ai cum.

În mintea ta și în subconștientul tău tu trebuie să înțelegi că ești un om pervers, care ai dat o grămadă de oameni de o parte, oameni care ți-au fost aproape. Oricum dacă-ți spun te fac să plângi intri în depresie. Să te ferească Dumnezeu, că uite, jur, îmi fac cruce, nu doresc pușcărie la nimeni, crede-mă hâtzule o să fii, nu știu cum o să fii. o să plângi doamne iartă-mă”, a mai spus omul de afaceri.

Într-un story pe Instagram,Dorian Popa i-a dat un fel de replică lui Bodi. ”Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puțin pe care îl am și pentru că sunt sănătos și în al doilea rând pentru că puținul e bun și el, zic. ”Diavolul dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită”.