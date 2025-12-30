Alex Bodi nu se potolește. Jigniri și la adresa prietenei Ramonei Olaru

Alex Bodi a trecut la nivelul în care a început să o jignească și pe perietena Ramonei Olaru, Ruxandra, cunoscută drept Rux și opulența. Cert este că musculosul tot insistă că prezentatoare nu are de ce să=I facă plângeri.

Musculosul a făcut câteva afirmații scandaloase și la adresa Ruxandrei, prietena Ramonei Olaru. ”Te-ai aliat cu doamna aia tablă de surf. Zici că e tocător de tăiat jumările. Și aia face bărbații proști, i-am lăsat un comment mai de mult. Acum văd că sunteți în echipă. V-am mai zis eu.

Spune-i să-și facă curat în casă că pute scara de la pisicile ei, cred că ce are aia în casă… cine să o ia la ce jeg lasă în urma ei? Avea și ea hazul ei, dar acum e o stricăciune pe care o iau ăștia pe 3-4 shot-uri de tequilla”, a spus Bodi.

Bodi a mai spus că lucrul care l-a deranjat este acela că a fost jignit. ”Nu sunt vulpea care nu ajunge la struguri este falsă. Toate femeile care cred că am jignit-o se înșală amarnic. Eu nu suport să fiu făcut prost și să fim făcuți proști în masă. ai plâns 20 de ani pe la podcasturi după un inel și după ai scos în evidență că nu mai vrei săraci.

Ce vină avem noi că ai fost ce-ai fost? Erai regina clubului stăteai mai mult prin băi și prin parcări. Și acum la emisiunea asta tu joci de fapt în alta, noaptea cu alții”, a mai spus el.

Ca tacâmul să fie complet, acesta nu s-a abținut și a spus câteva lucruri și despre părinții prezentatoarei. ”Nu sport că ai venit tu de la țară, ți-e și rușine cu părinții tăi pe care nu vrei să-i arăți, explozia mea e că ai zis tu că mergi pe cale legală. Păi ce-o să-mi faci? Nu suporți că a zis cineva, ce te-ai ofensat așa tare că nu ești în măsură.

Tu nu ești în măsură, i-ai făcut pe bărbați proști… Râgâi a engleză, vorbește tu engleză un story să vedem cum vorbești. Nu ai de ce să-mi faci mie plângeri. Și dacă mă forțez îți fac programe cu dovezi și cu tot. Dar nu e acesta esențialul. Ești o femeie rea”, a încheiat musculosul.