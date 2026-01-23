Cătălin Moroșanu, sfaturi pentru părinți: Nu îi mai supra-protejați pe copii

Luptătorul Cătălin Moroșanu a explicat că părinții din ziua de astăzi nu știu să își lase copiii să își urmeze drumul în viața. Aceștia ar reacționa și i-ar supra-proteja pe micuți.

Cunoscutul luptător a explicat la un podcast faptul că în zilele noastre părinții încearcă să supra-compenseze. ”O greșeală foarte mare pe care o fac părinții. Părinții sunt vinovați. Și părinții generației noastre, că dacă o dăm pe principii… ”eu nu vreau ca copilul meu să treacă prin ce am trecut eu”.

Ok, sunt de acord, dar îl supra-protejezi. Dacă se întâmplă ceva la școală, imediat suni: ”alo, s-a îmbrâncit cu Ionuț sau cu Florin, ce s-a întâmplat”. Hopa, dragi părinți, copilul pe drumul vieții trebuie să meargă singur”, a explicat antrenorul.

Pe de altă parte, acesta a explicat că părinții trebuie să înțeleagă disciplinarea copiilor. Și că uneori aceasta vine și cu altfel de responsabilitate. ”Sunt momente când nu o să poți fi cu el tot timpul. Și la școală la fel nu poți sta tot timpul lângă el. Și văd și la sală, am avut la sală un antrenor care a țipat la niște copil.

Și au venit părinții, păi cum să țipi la copilul meu. Și-am zis: doamnă, pentru ce l-ați adus aici? Ai țipat la el și i-ai spus nu știu cum. Atunci ia și educă-l tu că l-ai adus aici să îl disciplinezi”, a mai explicat Moroșanu.

Cătălin Moroșanu s-a dat exemplu pe el legat de modul în care a reușit în viață. A explicat că dacă nu treci prin lucruri grele nu ai cum să evoluezi. ”Unu și cu unu fac doi. Trebuie să stai drept, trebuie să faci aia, trebuie să înțelegi că ești într-o sală în care trebuie să te disciplinezi.

Este datoria mea ca antrenor. Păi cum credeți că am reușit? Mi-a fost foarte greu. Dar dacă nu treceam prin asta cum credeți că ajungeam?!”, a conchisantrenorul.