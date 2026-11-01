Rufele pot rămâne umede ore întregi în timpul iernii, iar mirosul neplăcut apare uneori chiar și după o spălare corectă. Un truc prezentat de presa italiană recomandă o etapă suplimentară înainte de întinderea hainelor: o nouă centrifugare, care elimină o parte din apa rămasă în țesături și poate reduce timpul necesar uscării.

Metoda, prezentată de publicația italiană Il Messaggero, este utilă mai ales pentru hainele groase, prosoape, blugi și hanorace. Rezultatul depinde însă de tipul materialului, de capacitatea mașinii de spălat și de condițiile din încăperea în care sunt puse rufele la uscat.

Mirosul neplăcut al rufelor nu este provocat întotdeauna de detergent sau de mașina de spălat. O parte a problemei apare atunci când hainele rămân umede pentru o perioadă îndelungată.

Un studiu publicat în 2012 în revista științifică Applied and Environmental Microbiology a identificat bacteria Moraxella osloensis printre principalii microorganisme asociate cu mirosul neplăcut al rufelor. Cercetătorii au arătat că aceasta poate produce un compus responsabil pentru mirosul caracteristic de cârpă umedă.

Studiul a analizat inclusiv probe prelevate de pe prosoape, tricouri și alte articole vestimentare. Rezultatele au indicat că bacteria poate supraviețui în țesături chiar și după uscarea acestora.

Iarna, problema este accentuată de temperaturile scăzute, circulația insuficientă a aerului și umiditatea acumulată în locuință. În aceste condiții, hainele pot avea nevoie de mult mai mult timp pentru a se usca.

Soluția recomandată de presa italiană este simplă: după terminarea programului de spălare, pornește încă o dată centrifugarea, dacă materialele permit acest lucru.

Prin eliminarea unei cantități suplimentare de apă, hainele ajung pe uscător într-o stare mai puțin umedă. Astfel, procesul de evaporare poate dura mai puțin.

Metoda este deosebit de utilă pentru articolele care rețin multă apă, precum prosoapele, blugii și hanoracele. Totuși, este important să verifici instrucțiunile de întreținere de pe etichete. Unele materiale delicate nu suportă viteze mari de centrifugare.

Și organizația britanică Which?, care testează produse și soluții pentru locuință, recomandă un ciclu suplimentar de centrifugare pentru reducerea umidității din haine înainte de întinderea lor.

Un alt detaliu important este modul în care sunt așezate hainele pe uscător. Dacă sunt înghesuite unele lângă altele, aerul nu mai circulă corespunzător, iar umezeala se elimină mai greu.

Pentru rezultate mai bune, specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

Lasă spațiu între articolele vestimentare.

Nu suprapune hainele pe uscător.

Folosește umerașe pentru cămăși și tricouri, astfel încât aerul să ajungă mai ușor în jurul lor.

Întinde prosoapele complet, fără să le lași împăturite.

Îndepărtează hainele deja uscate pentru a face loc celorlalte.

Un ventilator poate ajuta, de asemenea, la accelerarea procesului. Mișcarea aerului favorizează evaporarea apei din țesături, chiar dacă temperatura din încăpere nu este foarte ridicată.

Pentru persoanele care usucă frecvent hainele în interior, dezumidificatorul poate reprezenta o soluție eficientă.

Un test realizat de publicația britanică Which? a comparat două încărcături identice de rufe, una uscată în prezența unui dezumidificator și cealaltă fără acest aparat. Rezultatul a arătat că utilizarea dezumidificatorului a redus aproape la jumătate timpul de uscare.

Aparatul funcționează prin extragerea umezelii care ajunge în aer în timpul evaporării apei din haine. Pentru rezultate mai bune, organizația recomandă amplasarea lui lângă uscător, într-o încăpere de dimensiuni reduse.

Which? precizează că dezumidificatorul a colectat aproximativ doi litri de apă în timpul testului. Acest lucru contribuie și la limitarea acumulării de umiditate în locuință.

Întinderea hainelor direct pe calorifer pare o soluție rapidă, dar poate avea efecte nedorite. Hainele pot bloca circulația căldurii în cameră, iar evaporarea apei contribuie la creșterea umidității din aer.

Potrivit testelor Which?, uscarea rufelor pe calorifer poate favoriza condensul și reduce eficiența încălzirii. O alternativă mai bună este folosirea unui uscător amplasat într-un spațiu bine organizat, împreună cu un ventilator sau un dezumidificator.

Uscarea hainelor în interior nu înseamnă doar un proces mai lent. Apa reținută în țesături ajunge treptat în aerul din locuință, ceea ce poate favoriza apariția condensului și a mucegaiului.

Organizația britanică Consumer NZ estimează că uscarea unei încărcături de rufe în interior poate elibera aproximativ cinci litri de apă în locuință. Cantitatea variază în funcție de greutatea rufelor și de gradul lor de umiditate.

Din acest motiv, este important ca încăperea să fie ventilată corespunzător. Dacă folosești un dezumidificator, poți ține ușa și ferestrele închise pe durata funcționării aparatului, pentru a limita pătrunderea aerului umed din exterior. Aerisirea periodică rămâne însă necesară pentru menținerea unui mediu sănătos în locuință.

Centrifugarea suplimentară este unul dintre cele mai simple trucuri pentru reducerea timpului de uscare a hainelor în sezonul rece.

Combinată cu o așezare corectă pe uscător, o bună circulație a aerului și controlul umidității, metoda poate preveni și apariția mirosului de umezeală.

Nu este nevoie să pui toate hainele pe calorifer. Primul pas este să elimini cât mai multă apă încă din mașina de spălat.