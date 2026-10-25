Hainele pot căpăta un miros neplăcut chiar dacă sunt spălate regulat. Umezeala, aerisirea insuficientă și depozitarea articolelor care nu s-au uscat complet sunt câteva dintre cauzele frecvente. Pentru a păstra un miros plăcut în dulap, nu ai nevoie de parfumuri scumpe sau de produse speciale. Câteva soluții simple te pot ajuta să împrospătezi spațiul și să menții hainele în condiții bune, potrivit The independent.

Un prim pas este să lași ușile dulapului deschise periodic, pentru ca aerul să circule. Evită să înghesui hainele pe rafturi sau pe umerașe, deoarece spațiile prea aglomerate împiedică aerisirea.

De asemenea, nu pune niciodată la loc haine umede sau insuficient uscate. Acestea pot căpăta un miros de închis și pot favoriza apariția mucegaiului.

Lavanda uscată este o variantă simplă pentru persoanele care preferă un miros natural. Pune florile într-un săculeț textil și așază-l pe un raft sau printre hainele depozitate.

Poți folosi și săculeți cu plante aromatice, precum menta uscată, însă este indicat să eviți contactul direct cu țesăturile delicate. Înlocuiește conținutul atunci când aroma începe să dispară.

Dacă dulapul are un miros persistent, poți așeza un recipient deschis cu bicarbonat de sodiu pe un raft stabil, departe de haine și de accesul copiilor sau animalelor de companie. Acesta poate contribui la reducerea anumitor mirosuri, dar nu rezolvă cauza umezelii sau a mucegaiului.

Șterge periodic interiorul dulapului cu o lavetă potrivită și lasă suprafețele să se usuce complet înainte de a pune hainele la loc. Dacă simți un miros persistent de umezeală, verifică pereții și colțurile pentru eventuale urme de mucegai.

Secretul hainelor care miros frumos este un dulap curat, bine aerisit și lipsit de umezeală. Soluțiile parfumate pot completa rutina de îngrijire, dar nu pot înlocui curățenia și uscarea corectă a hainelor.