Social

Cum elimini mirosul neplăcut din dulap fără odorizante puternice. Trucuri simple

Cum elimini mirosul neplăcut din dulap fără odorizante puternice. Trucuri simpleDulap. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Hainele pot căpăta un miros neplăcut chiar dacă sunt spălate regulat. Umezeala, aerisirea insuficientă și depozitarea articolelor care nu s-au uscat complet sunt câteva dintre cauzele frecvente. Pentru a păstra un miros plăcut în dulap, nu ai nevoie de parfumuri scumpe sau de produse speciale. Câteva soluții simple te pot ajuta să împrospătezi spațiul și să menții hainele în condiții bune, potrivit The independent.

Aerisește dulapul înainte să așezi hainele

Un prim pas este să lași ușile dulapului deschise periodic, pentru ca aerul să circule. Evită să înghesui hainele pe rafturi sau pe umerașe, deoarece spațiile prea aglomerate împiedică aerisirea.

De asemenea, nu pune niciodată la loc haine umede sau insuficient uscate. Acestea pot căpăta un miros de închis și pot favoriza apariția mucegaiului.

Folosește săculeți cu lavandă pentru un parfum discret

Lavanda uscată este o variantă simplă pentru persoanele care preferă un miros natural. Pune florile într-un săculeț textil și așază-l pe un raft sau printre hainele depozitate.

Trucul restaurantelor cu alunele, nucile și măslinele. Cum câștigă de pe urma ta
Trucul restaurantelor cu alunele, nucile și măslinele. Cum câștigă de pe urma ta
Mâncărurile bizare din Epoca de Aur: Ce produse de o calitate îndoielnică erau nevoiți românii să consume înainte de 1989
Mâncărurile bizare din Epoca de Aur: Ce produse de o calitate îndoielnică erau nevoiți românii să consume înainte de 1989

Poți folosi și săculeți cu plante aromatice, precum menta uscată, însă este indicat să eviți contactul direct cu țesăturile delicate. Înlocuiește conținutul atunci când aroma începe să dispară.

bicarbonat de sodiu

Bicarbonat de sodiu. Sursa foto: Dreamstime

Bicarbonatul poate ajuta la reducerea mirosurilor

Dacă dulapul are un miros persistent, poți așeza un recipient deschis cu bicarbonat de sodiu pe un raft stabil, departe de haine și de accesul copiilor sau animalelor de companie. Acesta poate contribui la reducerea anumitor mirosuri, dar nu rezolvă cauza umezelii sau a mucegaiului.

Curăță rafturile și verifică umiditatea

Șterge periodic interiorul dulapului cu o lavetă potrivită și lasă suprafețele să se usuce complet înainte de a pune hainele la loc. Dacă simți un miros persistent de umezeală, verifică pereții și colțurile pentru eventuale urme de mucegai.

Secretul hainelor care miros frumos este un dulap curat, bine aerisit și lipsit de umezeală. Soluțiile parfumate pot completa rutina de îngrijire, dar nu pot înlocui curățenia și uscarea corectă a hainelor.

Stiri calde

23:34 - Cum elimini mirosul neplăcut din dulap fără odorizante puternice. Trucuri simple

23:25 - Penalul Ion Şoltoianu l-a bătut pe un susţinător fidel al lui Vladimir Putin

23:15 - Cele mai periculoase piste de aeroport din lume. De ce sunt atât de dificile aterizările

23:04 - Băsescu îl critică pe Bolojan pentru politica fiscală. „Rețeta” pentru reducerea deficitului, prezentată de fostul pr...

22:59 - Scrutin decisiv în Serbia. Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea. Update

22:53 - Prăjitura deșteaptă cu vanilie. Se formează trei straturi dintr-o singură compoziție

22:45 - Un mister vechi de secole, analizat printr-un studiu bazat pe aproape 1.700 de cazuri. Ce au descoperit cercetătorii ...

22:36 - Cum protejezi florile de apartament când caloriferul funcționează zilnic. Greșelile care le pot afecta în sezonul rece

HAI România!

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Proiecte speciale