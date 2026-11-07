Trucul cu buretele de vase în mașina de spălat. La ce ajută și cum se folosește

Un burete de vase introdus în mașina de spălat ar putea ajuta la îndepărtarea părului de animale și a scamelor de pe haine. Metoda, popularizată în Italia, presupune folosirea unui burete curat, așezat direct în tambur, înainte de pornirea programului de spălare.

Un truc simplu pentru îndepărtarea părului de animale de pe haine a devenit popular în Italia. Metoda presupune introducerea unui burete de vase în mașina de spălat, alături de rufe. Acesta ar putea colecta o parte dintre firele de păr și scamele desprinse de pe țesături în timpul spălării.

Soluția este destinată în special persoanelor care au câini sau pisici și se confruntă frecvent cu fire de păr rămase pe îmbrăcăminte, mai ales pe articolele de culoare închisă.

Firele de păr se fixează între fibrele materialelor textile și nu sunt întotdeauna eliminate printr-un program obișnuit de spălare. În contact cu apa și sub acțiunea centrifugării, acestea se pot aduna sau pot ajunge pe alte articole vestimentare aflate în tambur.

O situație asemănătoare apare în cazul scamelor desprinse de pe puloverele din lână, care se pot lipi de celelalte haine.

În timpul programului de spălare, apa și detergentul contribuie la desprinderea firelor de păr și a scamelor de pe țesături.

Buretele se deplasează printre haine, iar suprafața sa poroasă poate reține o parte dintre particulele desprinse. La încheierea ciclului, firele de păr colectate pot fi îndepărtate de pe burete.

Metoda figurează și printre recomandările producătorului de electrocasnice LG. Compania sugerează introducerea buretelui direct în tambur, utilizarea unui program obișnuit de spălare și curățarea acestuia după finalizarea ciclului.

În magazine sunt disponibile și produse concepute special pentru colectarea părului de animale, inclusiv bile pentru rufe și filtre dedicate.

Pentru această metodă este indicat un burete nou, curat, care nu a fost utilizat anterior pentru spălarea vaselor.

Printre variantele recomandate se numără bureții clasici, cu două fețe, și cei realizați din spumă poliuretanică poroasă.

Totuși, unele ghiduri de întreținere recomandă îndepărtarea stratului abraziv înainte de utilizare. Acesta se poate deteriora în timpul spălării, iar fragmentele desprinse pot ajunge pe haine.

O altă opțiune este buretele din silicon, care permite îndepărtarea mai ușoară a firelor de păr colectate și poate fi reutilizat.

Colectarea unei părți dintre firele de păr pe suprafața buretelui poate reduce cantitatea care ajunge în filtrul mașinii de spălat și în furtunul de evacuare.

Acumularea părului în aceste componente poate favoriza apariția blocajelor.

Pentru întreținerea aparatului, specialiștii recomandă ștergerea tamburului după spălarea hainelor acoperite de păr de animale. În gospodăriile în care trăiesc mai mulți câini, este indicată și curățarea periodică a filtrului pompei.

Metoda este prezentată și de producătorul de electrocasnice LG, care recomandă introducerea unui burete în tamburul mașinii de spălat pentru a colecta firele de păr de animale. După încheierea programului, buretele trebuie scos și curățat de reziduurile acumulate.