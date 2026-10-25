Când temperaturile scad, uscarea rufelor devine o problemă pentru multe persoane care locuiesc la bloc. Hainele rămân uneori umede până a doua zi, prosoapele capătă un miros neplăcut, iar geamurile se aburesc din cauza umidității acumulate în locuință, potrivit BBC.

Există însă câteva metode care pot ajuta la uscarea mai rapidă a hainelor și la păstrarea mirosului de curat, fără să fie nevoie să pornești căldura la maximum sau să folosești cantități mari de parfum pentru rufe.

Dacă ai un pulover sau o pereche de pantaloni care au ieșit foarte umezi din mașina de spălat, poți folosi un prosop curat și uscat pentru a absorbi o parte din apă. Așază articolul vestimentar pe prosop, rulează-le împreună și presează ușor, fără să răsucești materialul.

Metoda este utilă mai ales pentru țesăturile care nu suportă centrifugarea intensă. După aceea, pune hainele pe uscător, cu suficient spațiu între ele.

Partea interioară a hainelor poate rămâne umedă mai mult timp, în special la hanorace, blugi și articole groase. Pentru o uscare uniformă, întoarce hainele după câteva ore și schimbă poziția celor care se usucă mai greu.

Deschide fermoarele, descheie nasturii și întinde mânecile, astfel încât aerul să ajungă mai ușor în toate zonele materialului.

Baia poate părea locul potrivit pentru uscător, însă, dacă nu are o fereastră sau o ventilație eficientă, umezeala se poate acumula rapid. Aburul provenit de la duș și apa eliminată de haine îngreunează uscarea.

Dacă nu ai altă opțiune, pornește ventilatorul de extracție, dacă există, și lasă ușa deschisă atunci când condițiile permit. Evită să lași rufele într-o baie în care suprafețele sunt deja umede.

O cameră încălzită moderat poate ajuta hainele să se usuce mai repede, dar căldura singură nu rezolvă problema. Apa evaporată din țesături trebuie eliminată din încăpere prin aerisire sau cu ajutorul unui dezumidificator.

Nu așeza hainele direct pe calorifer și nu acoperi aerotermele ori alte aparate de încălzire. În schimb, amplasează uscătorul la o distanță sigură de sursa de căldură și asigură circulația aerului.

Dacă hainele ies din mașină mai ude decât de obicei sau au un miros neplăcut imediat după spălare, problema poate fi legată de întreținerea aparatului.

Curăță periodic sertarul pentru detergent, garnitura și filtrul, conform instrucțiunilor producătorului. Verifică și dacă ai ales o centrifugare potrivită pentru țesături. Un tambur foarte încărcat poate împiedica spălarea și stoarcerea eficiente.

Dacă rufele au stat prea mult timp ude și mirosul persistă, simpla aplicare a unui parfum pentru textile nu rezolvă cauza. Spală-le din nou, folosind cantitatea potrivită de detergent, apoi întinde-le imediat.

Nu combina oțetul cu înălbitorii pe bază de clor și nu amesteca produse de curățare între ele. Pentru hainele care păstrează mirosul chiar și după spălare, verifică eticheta materialului și curăță mașina de spălat înainte de următorul ciclu.

Un semn frecvent este condensul care apare pe interiorul geamurilor, mai ales dimineața. Alte indicii pot fi mirosul persistent de umezeală și petele care apar pe pereții reci sau în colțurile încăperilor.

Un higrometru te poate ajuta să verifici umiditatea relativă. O valoare de aproximativ 40-60% este, în general, potrivită pentru locuință. Dacă umiditatea rămâne ridicată, aerisește regulat și ia în calcul folosirea unui dezumidificator.

Pentru haine care miros a proaspăt, nu este suficient să folosești un detergent parfumat. Contează cât de bine sunt stoarse, cât de repede se usucă și dacă umezeala din locuință este eliminată. Aceste mici schimbări pot face uscarea rufelor mai ușoară chiar și în cele mai reci zile.