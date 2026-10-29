Patru proiectile explozive au fost descoperite și ridicate de pirotehnicienii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, în localitățile Bogonos și Dumbrava, din județul Iași, miercuri, 28 octombrie 2026. Trei dintre acestea au fost găsite pe traseul Autostrăzii A8, în zona localității Bogonos, comuna Lețcani.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, muniția a fost ridicată în condiții de siguranță și urmează să fie distrusă în cadrul unei misiuni special organizate. Descoperirile readuc în atenție riscurile asociate muniției neexplodate, mai ales în zonele unde se desfășoară lucrări de infrastructură, excavare și construcții.

Potrivit ISU Iași, echipa pirotehnică a intervenit în două localități din județ pentru identificarea și ridicarea elementelor de muniție.

Bogonos, comuna Lețcani: trei proiectile explozive de calibru 150 mm, descoperite pe traseul Autostrăzii A8.

Dumbrava, comuna Lespezi: un proiectil exploziv de calibru 152 mm.

Toate cele patru proiectile au fost preluate de specialiști, urmând să fie neutralizate ulterior. Informațiile publicate nu indică existența unor persoane rănite în urma acestor descoperiri.

Autostrada A8, cunoscută drept Autostrada Unirii, este un proiect major de infrastructură rutieră care va lega zona Moldovei de Transilvania. Descoperirea muniției în perimetrul lucrărilor arată de ce verificările de siguranță și intervențiile specializate sunt importante în timpul operațiunilor desfășurate pe teren.

Reprezentanții ISU Iași avertizează că muniția rămasă neexplodată își poate păstra caracterul periculos timp de zeci de ani. Aspectul deteriorat, rugina sau vechimea unui proiectil nu înseamnă că acesta poate fi manipulat în siguranță.

Riscurile sunt importante în special în timpul lucrărilor care presupun săpături, excavări, construcții sau amenajarea terenurilor. Un obiect metalic suspect poate fi descoperit atât la suprafață, cât și în sol, iar identificarea și ridicarea lui trebuie lăsate exclusiv în sarcina personalului specializat.

Specialiștii recomandă respectarea unor reguli clare pentru prevenirea accidentelor. În cazul descoperirii unui obiect care ar putea fi muniție neexplodată, cetățenii trebuie să anunțe imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112.

Principalele recomandări sunt:

Nu atinge și nu mișca obiectul. Chiar și o deplasare aparent minoră poate fi periculoasă.

Nu lovi și nu încerca să demontezi proiectilul. Nu interveni asupra componentelor sale și nu încerca să îl cureți.

Îndepărtează-te de zonă. Evită apropierea și avertizează-i pe ceilalți să nu se apropie, fără să te expui unui risc suplimentar.

Sună la 112. Comunică locul descoperirii și urmează indicațiile autorităților.

Nu relua lucrările în zona afectată până când specialiștii nu confirmă că pericolul a fost înlăturat.

În cazul lucrărilor de infrastructură, descoperirea unui posibil element de muniție impune oprirea imediată a activităților în zona afectată și îndepărtarea personalului din perimetrul periculos.

Șoferii și operatorii de utilaje nu trebuie să treacă peste obiectele suspecte și nici să încerce să le îndepărteze cu excavatoare, buldozere sau alte echipamente. De asemenea, nu trebuie efectuate săpături în apropierea acestora.

Responsabilii șantierelor trebuie să anunțe autoritățile, să limiteze accesul în zona periculoasă și să permită reluarea lucrărilor numai după înlăturarea riscului și respectarea măsurilor stabilite de specialiști.