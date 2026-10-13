MApN, noi contracte pentru industria de apărare. Ce se va produce la Uzina Sadu

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a încheiat trei contracte cu Uzina Mecanică Sadu, în valoare totală de 9,88 milioane de lei. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că acordurile vizează furnizarea de muniție pentru Armata Română și asigurarea activității uzinei în perioada de modernizare. Fabrica este inclusă și în programul european SAFE, prin care urmează să producă muniție pentru noua armă de asalt a militarilor români.

Uzina Mecanică Sadu va primi noi comenzi pentru producția de muniție, în urma celor trei contracte semnate cu Ministerul Apărării Naționale. Anunțul a fost făcut marți de ministrul Radu Miruță, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit oficialului, acordurile urmăresc atât aprovizionarea Armatei Române cu produse fabricate în țară, cât și menținerea activității angajaților uzinei, aflată într-un proces de modernizare.

„În valoare de 9,88 milioane de lei, aceste noi contracte vor asigura două componente importante: înzestrarea Armatei Române cu produse fabricate în România; front de lucru pentru angajații Uzinei Mecanice Sadu, cea care trece printr-un amplu proces de revitalizare”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul Apărării a amintit că, în timpul unei vizite anterioare la Sadu, salariații i-au cerut să asigure contracte care să permită continuarea producției până la implementarea investițiilor europene.

Noile comenzi sunt destinate să acopere această perioadă, înainte ca proiectele incluse în programul SAFE să intre în etapa de producție.

„La ultima vizită acolo, angajații m-au rugat un lucru de bun-simț: dați-ne de lucru până când vine SAFE-ul. Azi s-a întâmplat”, a afirmat Miruță.

Uzina Mecanică Sadu figurează printre capacitățile industriale incluse în proiectele de apărare finanțate prin instrumentul european SAFE. Potrivit ministrului, includerea fabricii în acest program a avut loc în urma deciziilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării și Parlamentului României.

Proiectul prevede modernizarea liniilor de fabricație și producerea muniției necesare noii arme de asalt a Armatei Române.

„Introdusă în SAFE, în urma deciziei CSAT și a Parlamentului României, UM Sadu va produce muniția asociată contractului noii arme de asalt a Armatei Române, cu linii moderne de fabricație”, a precizat ministrul.

Radu Miruță a anunțat și încheierea unui contract cu firma americană USBL, care urmează să producă un nou tip de muniție pe platforma industrială Sadu 2. Astfel, pe lângă contractele semnate cu MApN, uzina are în vedere și dezvoltarea capacităților de producție prin colaborarea cu partenerul american.

Ministrul Apărării a prezentat contractele pentru Uzina Sadu în contextul măsurilor de relansare a industriei naționale de apărare. Acesta a susținut că investițiile și comenzile pot contribui la continuarea activității unor unități industriale care au întâmpinat dificultăți în ultimele decenii.

„Da, se poate! Se poate să gândești decizii care să lege lucruri pentru ca fabricile critice pentru România să fie salvate”, a transmis Radu Miruță.

Pe lângă Uzina Mecanică Sadu, ministrul a menționat Șantierul Naval Mangalia, Fabrica de Arme Cugir, Pirochim Victoria și platforma industrială de la Mediaș. Potrivit acestuia, toate cele cinci unități au beneficiat de măsuri pentru reluarea sau dezvoltarea activității într-un interval mai mic de un an.

„Sunt 5 fabrici aduse la viață în mai puțin de un an, după ce 30 de ani au fost jumulite de diverși combinatori, până când au crescut copaci unde ar fi trebuit să apară linii moderne de producție”, a susținut ministrul Apărării.