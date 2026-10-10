România ar putea primi o nouă tranșă din programul european SAFE în prima jumătate a anului 2027, dacă va demonstra progrese în implementarea proiectelor de apărare și infrastructură incluse în program.

Comisia Europeană a precizat că plățile suplimentare nu vor fi acordate automat, ci vor depinde de evaluarea periodică a investițiilor.

România are alocată suma de aproximativ 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre. Din această sumă, circa 2,5 miliarde de euro au fost transferate la 26 august 2026, reprezentând prefinanțarea de 15%.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru domeniul apărării, a explicat că autoritățile române trebuie să prezinte rapoarte de progres de două ori pe an. Aceste documente vor arăta stadiul implementării proiectelor, iar progresele demonstrate pot permite depunerea cererilor pentru noi plăți.

Prima evaluare este așteptată în prima jumătate a anului 2027. Deocamdată, Comisia nu a precizat data exactă a următorului transfer și nici valoarea tranșei. Finanțarea prin SAFE este prevăzută până în 2030.

Planul României cuprinde 35 de proiecte, dintre care aproximativ 12,48 miliarde de euro sunt destinate echipamentelor militare, ordinii publice și protecției civile. Alte 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii rutiere cu utilizare civilă și militară.

Printre investițiile majore se numără achiziția a 298 de mașini de luptă ale infanteriei, în cadrul unui acord evaluat la aproximativ 3,34 miliarde de euro, precum și contracte pentru nave militare, sisteme antiaeriene, radare și elicoptere.

Programul include șapte sisteme SKYNEX, două sisteme SKYRANGER și două sisteme navale Millennium, cu o valoare cumulată de aproximativ 982 de milioane de euro. România va achiziționa și 231 de sisteme portabile Mistral, împreună cu 934 de rachete.

Finanțarea vizează și continuarea autostrăzilor A7, pe direcția Pașcani–Suceava–Siret, și A8, pe traseul Târgu Neamț–Iași–Ungheni. Cele două proiecte urmăresc îmbunătățirea conectivității cu Ucraina și Republica Moldova și facilitarea mobilității militare pe flancul estic al NATO.