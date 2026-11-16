Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat luni, 16 noiembrie 2026, recepționarea la Craiova a primelor două aeronave IAR-99 SM, dintr-un total de zece prevăzute în contractul încheiat cu societatea Avioane Craiova. Aparatele sunt destinate instruirii avansate a piloților militari și vor fi utilizate pentru trecerea de la avioanele cu elice la cele cu motor cu reacție, în cadrul pregătirii pentru operarea aeronavelor de luptă F-16.

Cele două avioane au fost recepționate în cadrul contractului derulat de Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, cu societatea Avioane Craiova S.A.

„Primele 2 aeronave IAR-99 SM, din cele 10 aeronave aferente contractului încheiat între Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente, şi S.C. Avioane Craiova S.A., au fost recepţionate luni, 16 noiembrie, la Craiova”, au anunţat reprezentanţii MApN.

Procesul de recepție finală a fost realizat de o comisie constituită la nivelul Ministerului Apărării Naționale. Din comisie au făcut parte specialiști ai Direcției generale pentru armamente și ai Statului Major al Forțelor Aeriene, care au participat la recepționarea celor două aeronave.

Avioanele fac parte din programul de înzestrare denumit „Revitalizarea şi modernizarea aeronavelor IAR-99 din dotarea Ministerului Apărării Naţionale”.

Programul urmărește dezvoltarea capacităților de instruire și antrenament avansat pentru personalul navigant al Forțelor Aeriene Române. Totodată, modernizarea aeronavelor IAR-99 are ca obiectiv menținerea capacității de sprijin aerian apropiat.

Aeronavele IAR-99 SM sunt destinate pregătirii piloților militari pentru trecerea de la zborul pe avioane echipate cu motoare turbopropulsoare la operarea aeronavelor cu motoare cu reacție.

Această etapă de instruire face parte din procesul de pregătire necesar înainte ca personalul navigant să treacă la avioanele de luptă F-16. Prin utilizarea aeronavelor IAR-99 SM, Forțele Aeriene Române urmăresc dezvoltarea capacității de școală și antrenament avansat, prevăzută în programul de modernizare.

„Avionul IAR-99 SM asigură tranziţia piloţilor de la aeronavele cu motor turbopropulsor (cu elice) la cele cu motor cu reacţie, reprezentând o etapă esenţială în pregătirea acestora pentru operarea avioanelor de luptă F-16”, au subliniat reprezentanţii MApN.

Cele două aeronave recepționate luni la Craiova sunt primele din lotul de zece avioane inclus în contractul dintre Ministerul Apărării Naționale și Avioane Craiova.