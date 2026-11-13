Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat vineri, 13 noiembrie, lansarea în dezbatere publică a normelor pentru programul de pregătire militară voluntară, destinat femeilor și bărbaților cu vârste între 18 și 35 de ani. Participanții vor beneficia de indemnizații lunare, cazare, hrană și echipament, iar la final vor putea alege între o carieră în armată și includerea în rezerva operațională.

Românii care nu au efectuat anterior serviciul militar activ sau în rezervă vor putea urma un stagiu de pregătire de până la patru luni, în cadrul programului Soldat-Gradat Voluntar în Termen. Pentru această perioadă, Ministerul Apărării prevede acordarea unei indemnizații totale echivalente cu trei salarii medii brute pe economie, distribuită în patru tranșe lunare.

Potrivit calculelor prezentate pentru anul 2026, participanții ar urma să încaseze 4.033 de lei net lunar. La această sumă se adaugă drepturile financiare aferente gradului militar, respectiv 217 lei pentru soldați sau 239 de lei pentru fruntași.

Ministerul Apărării Naționale a publicat în procedură de transparență decizională proiectul de hotărâre a Guvernului privind aplicarea prevederilor Legii nr. 446/2006 referitoare la pregătirea populației pentru apărare. Documentul stabilește cadrul de organizare a noului program, prin care instituția urmărește creșterea numărului de persoane instruite militar și consolidarea rezervei operaționale.

„Ministerul Apărării Naţionale a lansat vineri, 13 noiembrie, în procedură de transparenţă decizională, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Demersul se înscrie în procesul de implementare a obiectivelor de dezvoltare şi consolidare a capacităţii de apărare a României, stabilite prin documentele de planificare a apărării aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi de Parlamentul României”, anunţă, vineri seară, Ministerul Apărării.

Programul este destinat exclusiv cetățenilor români, femei și bărbați, care au între 18 și 35 de ani și nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă. Pe durata stagiului, participanții vor învăța noțiunile necesare îndeplinirii unor misiuni militare și vor beneficia de drepturile materiale prevăzute de legislație.

„Una dintre principalele măsuri introduse este instituirea programului de pregătire militară de bază pentru soldaţi şi gradaţi voluntari în termen, destinat cetăţenilor români, femei şi bărbaţi, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă. Programul, cu o durată de până la patru luni, va permite participanţilor să dobândească deprinderile şi cunoştinţele militare de bază necesare îndeplinirii unor misiuni specifice. Pe durata pregătirii, aceştia vor beneficia de drepturile financiare şi materiale prevăzute de lege, inclusiv cazare, hrană, echipament şi asistenţă medicală”, arată Ministerul Apărării.

Pentru întregul stagiu, Ministerul Apărării prevede o indemnizație corespunzătoare a trei salarii medii brute stabilite prin lege. Plata va fi efectuată în patru tranșe lunare.

La nivelul anului 2026, suma prezentată de instituție este de 4.033 de lei net pe lună, la care se adaugă indemnizația de grad. Astfel, drepturile financiare lunare ar ajunge la 4.250 de lei în cazul celor cu gradul de soldat și la 4.272 de lei pentru cei cu gradul de fruntaș.

Pe lângă aceste sume, participanții vor avea asigurate cazarea, alimentația, echipamentul militar și asistența medicală pe perioada instruirii.

Pregătirea militară voluntară este organizată în două etape, cu o durată totală de până la 16 săptămâni.

Prima etapă cuprinde 11 săptămâni de instruire de bază, în care participanții vor dobândi cunoștințele și deprinderile militare necesare.

Ulterior, sunt prevăzute încă cinci săptămâni de pregătire de specialitate, care includ trageri, marșuri și exerciții desfășurate în teren. Potrivit Ministerului Apărării, depunerea jurământului militar va avea loc la finalul primei luni de instruire.

Instituția a transmis că acest program nu presupune revenirea la serviciul militar obligatoriu, participarea fiind condiționată de alegerea voluntară a fiecărei persoane.

„Ministerul Apărării Naţionale subliniază că programul are caracter exclusiv voluntar şi nu reprezintă o măsură de reintroducere a serviciului militar obligatoriu. Armata României este o armată profesionistă, iar recrutarea personalului militar se realizează în continuare pe bază de voluntariat”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Persoanele care încheie programul vor avea posibilitatea să opteze pentru continuarea unei cariere în Armata României.

Cei care nu aleg această variantă vor fi incluși în evidențele rezervei operaționale, urmând să facă parte din categoria personalului care a beneficiat de pregătire militară. Prin introducerea programului, MApN urmărește să asigure o rezervă de personal instruit, care să poată contribui la completarea structurilor militare și la îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul sistemului de apărare colectivă al NATO.

Proiectul normelor de aplicare se află în etapa de transparență decizională. Persoanele interesate pot consulta informațiile despre program și condițiile de înscriere pe site-ul oficial al Direcției generale management resurse umane, la adresa recrutaremapn.ro/sgvt.php