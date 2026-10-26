Aproximativ 68% dintre români se declară interesați sau foarte interesați de protejarea locuinței și a bunurilor din interior, însă numai un sfert dintre locuințe beneficiază de o asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale.

Totodată, aproximativ 19% sunt protejate printr-o asigurare facultativă, potrivit datelor prezentate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Cercetarea sociologică a fost realizată de IRES la solicitarea organizației. Rezultatele arată că interesul pentru protejarea locuinței este mai ridicat în rândul persoanelor cu vârsta de peste 35 de ani și al celor care trăiesc în mediul rural. La nivel regional, se remarcă sudul țării, Bucureștiul și Dobrogea.

Deși interesul declarat este ridicat, datele indică o diferență importantă între preocuparea pentru siguranța locuinței și încheierea efectivă a unei polițe de asigurare.

În ceea ce privește obligațiile legale, 83% dintre români știu că trebuie să își asigure locuința prin polița obligatorie PAD, care acoperă anumite pagube provocate de dezastre naturale. Cu toate acestea, numai 55% cunosc faptul că proprietarii care nu dețin această asigurare riscă să fie amendați.

Diferența dintre cele două procente este de 28 de puncte procentuale, ceea ce arată că informațiile despre obligativitatea asigurării sunt mai cunoscute decât cele referitoare la sancțiunile pentru nerespectarea legii.

Alexandru Ciuncan, președintele și directorul general al UNSAR, a declarat că interesul pentru protejarea locuințelor trebuie să se concretizeze în măsuri efective. Acesta a subliniat importanța informării corecte și a protecției financiare în cazul producerii unor evenimente neprevăzute.

Polița PAD acoperă, în limitele prevăzute de lege, pagubele provocate de cutremure, inundații naturale și alunecări de teren. Asigurările facultative pot completa această protecție, incluzând clădirea și bunurile din interior, precum și riscuri suplimentare, între care incendiile, exploziile și furtunile, în funcție de contract.

În luna octombrie, UNSAR derulează campania „Fii #sigurACASĂ! În fiecare zi”, dedicată prevenirii riscurilor și informării privind asigurarea locuințelor. Organizația reunește 23 de companii de asigurări, care reprezintă peste 90% din piața locală de profil.