UNSAR: Peste 180 de dosare de daună depuse în patru zile din cauza ninsorilor abundente. Șoferii, proprietarii și antreprenorii solicită despăgubiri

Peste 180 de dosare de daună au fost depuse în patru zile în România din cauza ninsorilor abundente, potrivit UNSAR. Organizația recomandă verificarea polițelor de asigurare și notificarea rapidă a daunelor.

În doar patru zile, companiile membre ale UNSAR au depus peste 180 de dosare de daună, ca urmare a efectelor ninsorilor abundente care au lovit țara între 17 și 20 februarie.

Proprietarii de locuințe, șoferii și antreprenorii au solicitat despăgubiri pentru pagube cauzate de greutatea stratului de zăpadă, viscol și căderile de copaci.

Potrivit datelor centralizate de UNSAR, cele mai multe notificări au venit de la șoferi, 97 la număr, urmați de 72 de proprietari de locuințe și 11 antreprenori. Evenimentele meteo au pus în pericol atât bunurile personale, cât și activitatea economică, iar societățile de asigurare au răspuns prompt deschizând dosarele de daună.

“Recomandăm tuturor să verifice acoperirile poliţelor lor şi să se asigure că sunt adaptate riscurilor la care sunt expuşi”, a transmis UNSAR.

Experiența anilor anteriori arată că impactul fenomenelor meteorologice extreme poate fi major. În primele nouă luni ale anului trecut, cea mai mare despăgubire acordată pentru o locuință afectată de greutatea zăpezii a fost de 125.000 de euro.

Pentru companii asigurate, daunele generate de condițiile atmosferice au depășit 320.000 de euro. Aceasta subliniază necesitatea asigurărilor corespunzătoare atât pentru locuințe, cât și pentru mașini și afaceri.

Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, a declarat: “Evenimentele meteo extreme ne reamintesc cât de importantă este protecția prin asigurări, atât pentru locuințe, mașini, cât și pentru afaceri. Recomandăm tuturor să verifice acoperirile polițelor lor și să se asigure că sunt adaptate riscurilor la care sunt expuși.”

Reprezentanții UNSAR sfătuiesc persoanele afectate să notifice cât mai rapid societățile de asigurare despre daunele suferite. Procesul de despăgubire poate fi astfel accelerat, reducând impactul asupra proprietăților și activităților economice.

Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR, a subliniat: “Greutatea stratului de zăpadă, viscolul și căderile de copaci nu pot fi prevăzute, dar putem reduce impactul lor asupra oamenilor și firmelor prin asigurări adecvate. Este important să putem apela la Planul B și să fim pregătiți pentru neprevăzut.”

În prezent, companiile membre UNSAR acoperă peste 90% din piața locală de asigurări, iar activitatea lor se concentrează pe protecția clienților și promovarea dezvoltării sustenabile a industriei. În România, despăgubirile plătite de asigurători ating zilnic aproximativ 6,5 milioane de euro, reflectând amploarea protecției oferite în fața riscurilor naturale.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 22 de companii de asigurări și reasigurări din România. De la aderarea sa în 2007 la Federația Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe, UNSAR activează pentru apărarea intereselor membrilor săi și pentru dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor.