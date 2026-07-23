Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) anunţă că, în fiecare zi, 21 de locuinţe afectate de furtuni şi ploi torenţiale sunt despăgubite în baza asigurărilor facultative.

Impactul fenomenelor meteorologice extreme începe să se vadă tot mai mult în despăgubirile plătite în baza asigurărilor facultative de locuinţe, asiguratorii achitând, anul trecut, sume de 60 milioane lei doar pentru refacerea locuinţelor asigurate afectate de furtuni şi de ploi torenţiale.

Mai multe localităţi din ţară sunt afectate în aceste zile de inundaţii, ploi torenţiale şi de furtuni puternice. Acestea au lăsat în urmă locuinţe inundate, acoperişuri smulse şi alte pagube care au schimbat peste noapte viaţa multor familii, care au apelat la companiile de asigurare. Potrivit datelor UNSAR, în prezent, doar una din cinci locuinţe din România beneficiază de o protecţie completă în faţa fenomenelor meteo extreme.

„În fiecare zi, 21 de locuinţe afectate de furtuni şi ploi torenţiale sunt despăgubite în baza asigurărilor facultative. Aceasta este cea mai bună dovadă că protecţia financiară oferită de aceste poliţe este mai necesară ca oricând. Cu toate acestea, doar una din cinci locuinţe din România beneficiază în prezent de o protecţie completă în faţa fenomenelor meteo extreme”, a declarat Alina Bărbulescu, Coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

În 2025, despăgubirile plătite în baza asigurărilor facultative de locuinţe de companiile de asigurări au continuat să crească în majoritatea regiunilor României, se precizează într-un comunicat al UNSAR.

Cele mai mari despăgubiri au fost plătite în Regiunea Bucureşti-Ilfov, unde companiile de asigurări au achitat pentru toate tipurile de riscuri aproape 49 milioane lei, cu 45% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului anterior. De asemenea, în Regiunea Nord-Est, valoarea despăgubirilor s-a apropiat de 29 milioane lei, marcând cel mai mare avans la nivel naţional, de 58%.

Evoluţia vine într-un context în care judeţe precum Suceava, Neamţ, Bacău şi Botoşani s-au confruntat cu numeroase episoade de inundaţii şi furtuni, care au provocat pagube semnificative locuinţelor, precizează UNSAR.

În acelaşi timp, în Regiunea Centru, despăgubirile au ajuns la 22 milioane lei (în creştere cu 34% faţă de anul 2024), iar în Nord-Vest şi Vest la peste 21 milioane lei.

„Companiile de asigurări au achitat, anul trecut, despăgubiri de 60 milioane lei doar pentru refacerea locuinţelor asigurate afectate de furtuni şi de ploi torenţiale. O asigurare facultativă de locuinţă nu poate preveni producerea unor astfel de riscuri, însă poate reduce considerabil impactul financiar asupra proprietarilor, oferindu-le resursele financiare necesare pentru a-şi reface locuinţa şi pentru a reveni cât mai repede la normalitate”, a afirmat Alexandru Ciuncan, Preşedinte & Director General al UNSAR.

UNSAR recomandă tuturor celor afectaţi de evenimentele recente, ale căror locuinţe sunt protejate de o poliţă de asigurare, să ia legătura cu asigurătorii pentru avizarea daunelor.

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), înfiinţată în 1994, reprezintă 23 de companii de profil cu o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări.