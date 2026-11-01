Elevii care se pregătesc pentru Bacalaureatul 2027 și Evaluarea Națională au la dispoziție modele de subiecte pentru cele două examene, potrivit informațiilor publicate la 1 noiembrie. Documentele sunt destinate familiarizării candidaților cu structura probelor și pot fi consultate pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro.

Publicarea modelelor le oferă elevilor posibilitatea de a-și verifica nivelul de pregătire și de a înțelege mai bine cerințele pe care le vor întâlni la examenele din vara anului viitor.

În paralel, calendarele pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională din 2027 stabilesc deja principalele date ale probelor scrise.

Potrivit anunțului, modelele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, instituția responsabilă de pregătirea instrumentelor de evaluare pentru examenele naționale.

Elevii pot accesa platforma oficială a Ministerului Educației, la adresa https://subiecte.edu.ro/, unde sunt organizate separat secțiunile pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională.

Modelele de subiecte reprezintă un instrument util în pregătire, deoarece le permit candidaților să se familiarizeze cu formatul cerințelor și să își organizeze mai eficient recapitularea materiei.

Pentru absolvenții clasei a VIII-a, probele scrise sunt programate în a doua parte a lunii iunie.

Conform calendarului aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 5.815/2026, examenele se vor desfășura astfel:

22 iunie 2027: Limba și literatura română;

24 iunie 2027: Matematică;

25 iunie 2027: Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie, până la ora 12:00. În aceeași zi, elevii vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații.

Perioada pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă pe 1 și 2 iulie. Soluționarea contestațiilor este programată între 3 și 6 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 7 iulie 2027.

Pentru absolvenții de liceu, prima sesiune a examenului de Bacalaureat va avea loc în perioada 14-18 iunie 2027.

Calendarul aprobat prin Ordinul nr. 5.211 din 27 august 2026 stabilește următoarea succesiune a probelor scrise:

14 iunie: Limba și literatura română;

15 iunie: Proba obligatorie a profilului;

17 iunie: Proba la alegere a profilului și specializării;

18 iunie: Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 23 iunie, până la ora 12:00. Candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor avea posibilitatea să depună contestații în aceeași zi, în intervalul orar 14:00-18:00.

Procedura continuă pe 24 și 25 iunie, iar soluționarea contestațiilor este programată în perioada 28-30 iunie. Rezultatele finale ale Bacalaureatului vor fi afișate pe 1 iulie 2027.

Înaintea examenelor scrise, elevii de clasa a XII-a vor susține probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

Calendarul oficial prevede următoarele intervale:

12-14 aprilie 2027: competențe de comunicare orală în limba română;

14-16 aprilie: competențe de comunicare orală în limba maternă;

19-21 aprilie: competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională;

21-23 aprilie: evaluarea competențelor digitale.

Aceste probe fac parte din structura examenului național de Bacalaureat și preced evaluările scrise din luna iunie.

Publicarea modelelor de subiecte le oferă candidaților posibilitatea de a începe pregătirea pe baza unor cerințe concepute pentru examenele din 2027.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, Evaluarea Națională începe pe 22 iunie, în timp ce absolvenții de liceu vor intra în probele scrise ale Bacalaureatului pe 14 iunie.

Consultarea modelelor, rezolvarea exercițiilor și verificarea răspunsurilor pot contribui la identificarea capitolelor care necesită mai multă atenție înaintea examenelor.