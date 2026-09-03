Elevii de 10, recompensați de Guvern. Ce sumă va fi oferită de stat

Guvernul a aprobat joi, 3 septembrie, acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026. Elevii de clasa a VIII-a vor primi câte 2.000 de lei, iar absolvenții de liceu cu media maximă la Bacalaureat vor beneficia de 5.000 de lei.

Măsura a fost aprobată în ședința de Guvern din 3 septembrie și vizează recompensarea absolvenților cu rezultate maxime la Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Executivul anunță că stimulentele au rolul de a recunoaște rezultatele de excelență și de a încuraja continuarea parcursului educațional. Potrivit informării de presă privind actele normative adoptate joi, absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională vor primi câte 2.000 de lei.

Pentru absolvenții de liceu care au încheiat Bacalaureatul din 2026 cu media 10, suma acordată va fi de 5.000 de lei.

Guvernul anunță că lista beneficiarilor și modul în care vor fi plătite stimulentele vor fi stabilite ulterior prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.

În 2026, șapte absolvenți ai clasei a VIII-a au obținut media maximă la Evaluarea Națională.

La examenul național de Bacalaureat, 92 de absolvenți de liceu au încheiat probele cu media 10. Pentru plata tuturor stimulentelor este necesară o sumă totală de 474.000 de lei. Dintre acești bani, 14.000 de lei vor merge către absolvenții clasei a VIII-a, iar 460.000 de lei vor fi acordați absolvenților de liceu.

Fondurile sunt asigurate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026. Guvernul anunță că măsura nu presupune cheltuieli suplimentare pentru bugetul general consolidat.

„Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din anul 2026, în semn de recunoaștere a rezultatelor de excelență și pentru încurajarea continuării parcursului educațional.”, menționează Executivul.

Prin hotărârea adoptată joi, sprijinul financiar acordat elevilor cu rezultate maxime diferă în funcție de nivelul de învățământ.

Absolvenții de gimnaziu cu media 10 la Evaluarea Națională vor primi 2.000 de lei, iar cei care au obținut media maximă la Bacalaureat vor beneficia de 5.000 de lei.

„Prin această măsură, Guvernul urmărește să încurajeze absolvenții cu rezultate remarcabile să își continue parcursul educațional și să își valorifice potențialul academic.”