Update 12:49. Examenul suplimentar de admitere la liceu ar putea fi eliminat, după ce Comisia pentru învățământ a Senatului a aprobat, miercuri, modificarea legislativă în acest sens. Proiectul urmează să ajungă la vot în plenul Senatului, care are rol de for decizional.

După modificarea legii, admiterea la liceu nu ar mai urma să includă o probă suplimentară organizată de unitățile de învățământ pentru o parte dintre locuri.

Ministerul Educației va trebui să elaboreze și să aprobe o nouă metodologie privind examenul de admitere, în conformitate cu modificările legislative.

Propunerea de eliminare a examenului suplimentar a primit susținere și din partea foștilor miniștri ai Educației Daniel Funeriu și Mircea Miclea, dar și din partea reprezentanților Consiliului Elevilor și ai Asociației de părinți.

Comisia vrea și schimbarea Evaluării Naționale

Președintele Comisiei pentru învățământ din Senat, Ștefan Pălărie, a anunțat că membrii comisiei au ajuns la un acord pentru eliminarea examenului paralel de admitere la liceu.

„În şedinţa Comisiei de învăţământ din Senat am obţinut un consens pentru care mai mulţi dintre noi ne-am luptat foarte mult, chiar dacă au fost opinii iniţial diferite. (…) În acest moment, în unanimitate, toţi reprezentanţii partidelor au decis într-o singură voce, ascultând vocile societăţii, să elimine definitiv, prin modificarea legii, acest examen paralel de admitere la liceu. Rămâne în continuare, tot unanim acceptată, obligaţia morală, aşa a fost numită, de a constitui un grup de lucru între partide, alături de Ministerul Educaţiei, pentru a reorganiza Evaluarea Naţională de clasa a VIII-a, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă la limba şi literatura română şi la matematică, lucru pe care l-au criticat toţi experţii”, a spus preşedintele comisiei, Ştefan Pălărie.

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Comisia pentru Învățământ din Senat se reunește miercuri, 2 septembrie, pentru a decide soarta examenului suplimentar de admitere la liceu. După votul din Comisie, proiectul urmează să ajungă în plenul Senatului, unde ar urma să fie dat votul final.

Situația este una neobișnuită, deoarece prevederea referitoare la dubla admitere a intrat deja în vigoare la 1 septembrie 2026, odată cu începutul anului școlar 2026-2027.

Până când Parlamentul va lua o decizie, Ministerul Educației trebuie să aplice legislația aflată în vigoare. Ministrul Mihai Dimian a anunțat că va pregăti organizarea examenului, dacă prevederea nu va fi modificată.

Comisia pentru Învățământ va analiza din nou proiectul după ce ședința din 26 august s-a încheiat fără o decizie definitivă. Atunci, parlamentarii au avut poziții diferite în privința eliminării sau amânării examenului suplimentar.

După votul din Comisie, proiectul va ajunge în plenul Senatului. Senatorii vor decide dacă examenul este eliminat, amânat sau menținut în forma actuală.

Miza este importantă pentru elevii care au început clasa a V-a în anul școlar 2026-2027 și care ar urma să fie afectați de noul sistem de admitere la liceu.

Ministrul Mihai Dimian a anunțat că, în cazul în care prevederea rămâne în vigoare, examenul va beneficia de măsuri suplimentare de securizare.

Printre acestea se numără supravegherea audio-video, secretizarea și securizarea lucrărilor scrise, precum și evaluarea digitalizată prin aplicația informatică folosită la examenele naționale.

Ministerul intenționează să introducă și reguli pentru prevenirea conflictelor de interese în organizarea și evaluarea concursului.

Există și o problemă juridică legată de momentul în care o eventuală modificare a legii ar putea produce efecte.

Dacă Parlamentul vrea ca eliminarea sau amânarea examenului să se aplice încă din anul școlar 2026-2027, proiectul trebuie să includă o derogare explicită de la articolul 10 alineatul (2) din Legea învățământului preuniversitar.

În lipsa unei astfel de prevederi, modificările legislative ar urma să intre în vigoare de la începutul anului școlar următor celui în care sunt adoptate. În acest scenariu, noul termen ar fi anul școlar 2027-2028.

Până când o eventuală modificare a legii va fi adoptată și va intra în vigoare, Ministerul Educației și Cercetării este obligat să respecte legislația actuală.

Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru Învățământ din Senat, a criticat modul în care Parlamentul a gestionat problema admiterii la liceu.

Într-un interviu acordat Edupedu.ro, acesta a vorbit despre proiectul care „și amână, și elimină” admiterea dublă la liceu și despre deciziile luate pe ultima sută de metri.

„A amâna e un semn de slăbiciune și de disprețuire a opiniei publice”, a declarat Ștefan Pălărie.

La ședința din 26 august, senatorii PNL s-au abținut la votul privind eliminarea examenului, în timp ce parlamentarii PSD au susținut prorogarea aplicării acestuia.

Foștii miniștri ai Educației Monica Anisie și Sorin Cîmpeanu au propus ca acest tip de examen să fie amânat cu patru ani.

La finalul ședinței, senatorul USR Ștefan Pălărie a afirmat că, deși „niciunul dintre senatori nu susține acest mecanism”, „au hotărât să se opună la votul de abrogare, păstrând o soluție de amânare”.

În 26 august, proiectul privind admiterea la liceu din 2027 a trecut prin mai multe schimbări în Senat și a fost retrimis la Comisia pentru Învățământ.

Anterior, proiectul fusese modificat astfel încât să păstreze prorogarea, dar și să elimine articolele care reglementau concursul separat. Formula adoptată a generat însă o situație contradictorie.

Ulterior, Comisia pentru Învățământ a optat pentru o altă variantă. Senatorii au eliminat prevederea privind abrogarea și au păstrat concursul în lege, dar au mutat aplicarea noului sistem pentru generația care începe clasa a V-a în anul școlar 2026-2027.

Motivarea amendamentului susținea: „Pentru a se putea analiza impactul real al măsurii și pentru predictibilitate se începe aplicarea măsurii la început de ciclu gimnazial în luna septembrie 2026.”

Amendamentul a fost propus de senatorii Monica-Cristina Anisie, PNL, Carmen Orban, PSD, Sorin Cîmpeanu, PNL, și Cristian Nicula, PSD, și a fost adoptat de Comisie.

În aceeași ședință, senatorii au respins amendamentele USR care eliminau prorogarea și mențineau soluția adoptată de Camera Deputaților, respectiv abrogarea concursului separat.

Plenul Senatului a modificat ulterior soluția adoptată de Comisia pentru Învățământ. Senatorii au votat cu 53 de voturi „pentru”, 42 „împotrivă” și patru abțineri pentru amendamentele respinse anterior de Comisie.

Acestea eliminau prorogarea și păstrau abrogarea examenului separat.

Proiectul nu a mai ajuns însă la votul final. După consultări între grupurile parlamentare, senatorul PSD Cătălin Zamfir a cerut retrimiterea raportului la Comisia pentru Învățământ.

Solicitarea a fost aprobată de plen cu 76 de voturi „pentru” și 44 „împotrivă”.

Astăzi, Comisia pentru Învățământ reia dezbaterea, iar ulterior Senatul urmează să decidă forma finală a proiectului și modul în care va fi aplicată legislația privind admiterea la liceu.