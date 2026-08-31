Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, solicită Parlamentului să lămurească rapid dacă liceele vor putea organiza, începând cu anul școlar 2026-2027, concursuri pentru admiterea în clasa a IX-a. În centrul dezbaterilor se află o prevedere adoptată în 2023, care le oferă anumitor licee posibilitatea de a organiza un examen de admitere separat pentru cel mult jumătate dintre locurile de la anumite specializări.

Dimian a explicat că proiectul legislativ prin care prevederea ar putea fi abrogată sau prorogată a avut săptămâna trecută un parcurs sinuos în Parlament. Dezbaterea urmează să continue marți, în comisia de specialitate a Senatului.

Ministrul atrage atenția că o eventuală modificare a regulilor trebuie adoptată și să intre în vigoare la timp pentru a produce efecte în anul școlar 2026-2027.

„Este însă necesară o clarificare importantă. Dacă Parlamentul dorește ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul școlar 2026-2027, propunerea legislativă trebuie să conțină și o derogare explicită de la art. 10 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar. În lipsa unei asemenea derogări, modificările aduse Legii învățământului preuniversitar intră în vigoare, potrivit acestui articol, începând cu prima zi a anului școlar următor celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul școlar 2027-2028. Până la modificarea și intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educației și Cercetării are obligația de a aplica legea aflată în vigoare”, a explicat Dimian.

În aceste condiții, Ministerul Educației și Cercetării trebuie să pregătească și să publice calendarul repartizării și admiterii, precum și metodologia-cadru aferentă.

Începând de luni, Comisia de dialog social urmează să analizeze metodologia revizuită și calendarul admiterii. Ministerul pregătește astfel cadrul necesar pentru aplicarea legislației aflate în vigoare.

Dacă Parlamentul va decide eliminarea sau amânarea concursului separat și noua lege va intra în vigoare pentru anul școlar 2026-2027, regulile ministerului vor fi modificate în consecință.

„Dacă Parlamentul va decide abrogarea sau prorogarea prevederilor privind concursul separat de admitere, iar noua lege va intra în vigoare pentru anul școlar 2026-2027, ministerul va modifica în consecință metodologia și calendarul. Până atunci, este necesar să pregătim aplicarea legii existente. În același timp, analizând și propunerile primite în procesul de consultare publică, se propune ca, dacă se va ajunge la organizarea acestor concursuri, regulile generale să ofere garanții cât mai puternice de transparență, obiectivitate, echitate și nediscriminare. Varianta inițială a metodologiei prevedea deja că procedura elaborată de fiecare liceu trebuie să respecte aceste principii, iar inspectoratele școlare trebuie să verifice respectarea lor în procesul de avizare”, a continuat el.

Noua variantă a metodologiei-cadru include mai multe măsuri menite să reducă riscul unor nereguli în cazul în care liceele vor organiza concursuri proprii de admitere.

Printre acestea se află supravegherea audio-video, secretizarea și securizarea lucrărilor scrise, evaluarea digitalizată prin aplicația folosită la examenele naționale și reguli pentru prevenirea conflictelor de interese.

Ministerul urmărește ca procedurile de admitere să ofere garanții similare celor existente în cazul examenelor naționale. Astfel, în cazul în care concursurile separate vor fi organizate, acestea ar trebui să respecte principii precum transparența, obiectivitatea, echitatea și nediscriminarea.

Dacă Parlamentul păstrează posibilitatea organizării concursurilor separate pentru admiterea din anul școlar 2026-2027, Mihai Dimian le recomandă liceelor să analizeze cu atenție oportunitatea folosirii acestei variante.

„În final, dacă Parlamentul va decide menținerea posibilității organizării unui concurs separat de admitere în anul școlar 2026-2027, recomandarea mea către licee este să trateze cu multă precauție activarea acestei opțiuni. Consider că, într-o primă etapă, ar fi prudent ca această posibilitate să fie utilizată de un număr redus de licee, într-o logică de pilotare, astfel încât efectele asupra elevilor, echității și procesului de admitere să poată fi evaluate înaintea unei eventuale extinderi. Chiar dacă ne aflăm acum într-un climat tensionat, cred că este important să păstrăm corectă cronologia faptelor”, a transmis el.

Ministrul consideră că o introducere graduală ar permite evaluarea efectelor asupra elevilor și asupra echității procesului de admitere înainte ca sistemul să fie extins la un număr mai mare de licee.

Posibilitatea ca anumite licee să organizeze propriul concurs pentru admiterea în clasa a IX-a a fost introdusă printr-o prevedere adoptată de Parlament în iulie 2023. Aplicarea acesteia a fost stabilită pentru admiterea din 2027.

De atunci și până în prezent, nu a fost adoptată o modificare legislativă care să elimine sau să amâne aplicarea prevederii. Dezbaterea a devenit mai intensă în momentul în care Ministerul Educației a ajuns, potrivit calendarului legal, în etapa de pregătire efectivă a aplicării noilor reguli.

Mihai Dimian susține că regulile importante din educație trebuie cunoscute cu suficient timp înainte de aplicarea lor. Ministrul a dat ca exemplu modul în care a fost pregătit cadrul pentru examenul de Bacalaureat din 2030.

„Modul în care cred că trebuie procedat atunci când schimbăm reguli importante pentru elevi l-am demonstrat și în aceste câteva luni de mandat. Am pregătit din timp cadrul pentru examenul de Bacalaureat din 2030, astfel încât elevii care intră în această toamnă în clasa a IX-a să cunoască, încă de la începutul liceului, informațiile esențiale privind organizarea și conținutul examenului pe care îl vor susține la finalul studiilor”, a mai arătat Mihai Dimian.