Un elev de 17 ani i-a cerut public demisia ministrului Educației, Mihai Dimian, în timpul festivității de deschidere a anului școlar, organizată într-o unitate de învățământ din Prahova.

Ministrul, prezent la ceremonie pentru a-i încuraja peelevi, a răspuns că încearcă să își facă treaba și că lucrează zilnic pentru rezolvarea problemelor din sistem.

Momentul a avut loc la începutul unui nou an școlar, în care educația se confruntă cu lipsa cadrelor didactice, numărul mare de profesori necalificați și incertitudini privind examenele de admitere la liceu. Potrivit informațiilor prezentate de Observator, aproape trei milioane de elevi s-au întors la cursuri.

Cristian Andrei, elev în vârstă de 17 ani, a intervenit în timpul festivității și a cerut demisia ministrului Educației.

„Demisia ministrului pentru că sistemul de învățământ este înecat într-un fum de țigară”, a spus adolescentul, potrivit relatării Observator.

Mihai Dimian i-a răspuns că muncește pentru rezolvarea problemelor din educație și i-a îndemnat pe elevi să continue să meargă la școală.

„Cine solicită, nu știu la ce se referă, eu încerc să îmi fac treaba. Muncesc continuu, de la 7 dimineață până la 21 sunt alături de elevi și de profesori pentru a rezolva aceste lucruri. Când nu voi mai fi nevoie de mine, nu solicit să fiu aici. Ceea ce vă rog eu și vă îndemn e să veniți în fiecare zi la școală. Nu există nicio scuză să renunțați la educație”, a declarat ministrul, conform aceleiași surse.

Dincolo de festivitățile de început de an, sistemul de educație intră în noul an școlar cu probleme legate de ocuparea posturilor și acoperirea orelor.

Potrivit datelor prezentate în materialul Observator, peste 6.000 de profesori necalificați predau în școlile din România. În București, există dificultăți în acoperirea orelor de matematică, fizică, chimie, biologie și istorie.

Sindicatele din educație susțin că numărul cadrelor didactice necalificate a crescut cu peste 2.000. Marius Nistor, reprezentant al sindicatelor din învățământ, a atras atenția și asupra intențiilor unor profesori cu experiență de a părăsi sistemul.

„Constatăm că numărul de necalificați a crescut cu peste 2.000 de cadre didactice. De asemenea, există intenții din partea colegilor noștri cu vechime, cu experiență, care își doresc să părăsească sistemul. Adăugați sutele de ore la diverse discipline care nu sunt acoperite de cadre didactice”, a declarat Marius Nistor, potrivit Observator.

Problemele nu se limitează la lipsa profesorilor. Elevii care au început clasa a VIII-a nu știu încă dacă, la finalul anului școlar, vor susține Evaluarea Națională în forma actuală sau dacă admiterea la liceu va include și un examen suplimentar.

În același timp, elevii care au intrat în clasa a IX-a au început cursurile fără manualele pe bănci, potrivit informațiilor prezentate în material.

Diferențele dintre școlile din mediul urban și cele din mediul rural rămân, de asemenea, importante. La Evaluarea Națională, aproximativ nouă din zece elevi de la oraș obțin note de cel puțin 5, în timp ce în mediul rural proporția este de aproximativ șase din zece.

Nemulțumirile sunt puternice și în rândul cadrelor didactice. Sindicatele reclamă faptul că promisiunile privind salarizarea nu sunt respectate și susțin că învățământul rămâne în partea de jos a grilei de salarizare.

Profesorii au avertizat că ar putea recurge la grevă, în contextul nemulțumirilor legate de legea salarizării unitare. Discuțiile privind salariile și condițiile de muncă se adaugă problemelor deja existente în școli.

Incidentul din Prahova a scos în evidență nemulțumirile existente în sistemul de educație. În timp ce ministrul Educației le-a transmis elevilor să nu renunțe la școală, profesorii și sindicatele reclamă lipsa personalului, dificultățile salariale și incertitudinile privind examenele.

Pentru elevi, noul an școlar începe astfel cu întrebări legate de profesori, manuale și admiterea la liceu, în timp ce autoritățile trebuie să gestioneze problemele care afectează desfășurarea cursurilor.