Social

Schimbare majoră pentru elevii de gimnaziu. Ce se va întâmpla cu admiterea la liceu

Comentează știrea
Schimbare majoră pentru elevii de gimnaziu. Ce se va întâmpla cu admiterea la liceuElevi de liceu. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Comisia de învățământ din Camera Deputaților a votat luni un raport favorabil proiectului de lege prin care este amânată organizarea examenului de admitere la liceu, în plus față de evaluarea națională. Potrivit proiectului, procedura va fi amânată până la absolvirea clasei a VIII-a de către generația de elevi înscrisă în clasa a V-a în anul școlar 2025-2026.

Admiterea la liceu se prorogă până la absolvirea clasei a VIII-a de către generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2025-2026

Potrivit amendamentului adoptat de comisie, termenul prevăzut de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 pentru organizarea admiterii la liceu și a evaluării naționale de la finalul clasei a VIII-a va fi amânat până când elevii înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2025-2026 vor ajunge la finalul gimnaziului.

Propunerea legislativă modifică articolul 248 alineatul (4) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Prin această modificare, cele două forme de evaluare și admitere nu vor fi aplicate mai devreme decât momentul în care generația care a început clasa a V-a în anul școlar 2025-2026 va absolvi clasa a VIII-a.

elevi

Sursa foto: dreamstime.com

Comisia de învățământ a aprobat raportul favorabil

Pentru elaborarea raportului, Comisia de învățământ a luat în analiză avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, precum și avizul favorabil emis de Consiliul Legislativ.

Consiliul Legislativ a emis avizul nr. 763/24.08.2026.

Proiectul ajunge la vot în plenul Camerei Deputaților

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată în cazul acestui proiect. După votul din comisie, propunerea legislativă urmează să fie dezbătută și supusă votului în plenul Camerei Deputaților.

Dacă va fi adoptat, proiectul va merge la Senat, care este forul decizional.

Ce spunea Ligia Deca despre această schimbare în 2023

În 2023, când noul sistem de admitere era în pregătire, Ligia Deca susținea că examenul separat pentru liceu urma să fie pilotat înainte de aplicarea sa la nivel național.

„Vom avea o pilotare a acestui examen de admitere înainte ca el să intre în vigoare pentru toți copiii”, declara Ligia Deca în martie 2023, potrivit Edupedu.ro.

La acel moment, fostul ministru al Educației considera că intervalul de patru ani până la prima aplicare a noului sistem era suficient pentru elaborarea metodologiei, dar și pentru testarea acesteia în practică.

Stiri calde

14:04 - STB și-a cerut, din nou, insolvența
13:53 - Peste jumătate de milion de euro la pensionare. Recordul incredibil plătit de o companie de stat
13:46 - Programul primei etape din Cupa României
13:39 - Constantin Toma anunță că nu va mai candida din partea PSD
13:28 - Electronicele vechi, la mare căutare. Motivul este neașteptat și ține de securitate
13:19 - PPE și Renew Europe, scrisoare deschisă către Ursula von der Leyen în cazul Fritz. România riscă să piardă 770 de mil...
13:13 - Smart shopping pentru familii: cum arată coșul eficient de Back to School în 2026
13:01 - Conserva simplă care te salvează iarna. Două rețete delicioase

HAI România!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Ce ar însemna trecerea la zona euro pentru români. Schimbări majore pentru cei care optează pentru un împrumut

Ce ar însemna trecerea la zona euro pentru români. Schimbări majore pentru cei care optează pentru un împrumut

Fondurile europene din 2028-2034, o nouă bătălie pentru România. Care ar putea fi soluția salvatoare pentru țara noastră

Fondurile europene din 2028-2034, o nouă bătălie pentru România. Care ar putea fi soluția salvatoare pentru țara noastră

Proiecte speciale