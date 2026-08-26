Senatorii au decis, miercuri, retrimiterea la comisia de învățământ a proiectului de lege referitor la organizarea examenului paralel pentru admiterea la liceu. Decizia a fost luată după ce plenul Senatului a adoptat un amendament USR care prevedea eliminarea completă a examenului, deși proiectul ajunsese în plen cu un alt amendament, prin care aplicarea acestuia era amânată cu patru ani.

Cele două modificări au creat o situație care necesita corectarea textului legislativ în comisie, astfel încât prevederile proiectului să fie puse în acord cu amendamentul adoptat în plen.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii Senatului are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art. 248 alin. (4) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, referitor la aplicarea noului sistem de admitere la liceu și de evaluare națională.

Amânarea urma să se aplice până la absolvirea clasei a VIII-a de către generația de elevi care a început clasa a V-a în anul școlar 2025-2026.

Proiectul trecuse de comisia de specialitate cu un amendament care prevedea amânarea cu patru ani a examenului paralel pentru admiterea la liceu.

În timpul dezbaterilor din plen, senatorul USR Ștefan Pălărie a propus adoptarea unui amendament care elimina în totalitate examenul paralel pentru liceu.

Amendamentul USR a fost votat de senatori, ceea ce a creat o contradicție cu forma proiectului venită de la comisie, unde era prevăzută doar amânarea examenului cu patru ani.

În urma votului asupra amendamentului USR, senatorul PSD Daniel Zamfir a solicitat retrimiterea proiectului la comisia de învățământ pentru corectarea textului.

Propunerea PSD a fost adoptată de plen, astfel că senatorii nu au mai dat votul final asupra proiectului în forma în care acesta fusese programat pentru dezbatere.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că proiectul va reveni la vot săptămâna viitoare, marți, în prima ședință de plen din sesiunea ordinară a Senatului.

Până atunci, comisia de învățământ trebuie să pună în acord textul proiectului cu amendamentul adoptat de plen și să stabilească forma care va fi supusă din nou dezbaterii senatorilor.