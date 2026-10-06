Canada, în fața unei noi provocări. Separatiștii câștigă în Québec

Partidul Québécois, formațiune favorabilă independenței Québecului, a câștigat alegerile provinciale desfășurate luni, 5 octombrie, potrivit primelor rezultate anunțate de postul public Radio-Canada și citate de Reuters.

Victoria formațiunii conduse de Paul St-Pierre Plamondon marchează revenirea suveraniștilor la conducerea provinciei și poate deschide o nouă etapă în dezbaterea privind relația Québecului cu restul Canadei.

Rezultatul are implicații și la nivel federal. Premierul canadian Mark Carney încearcă să mențină unitatea țării într-un context tensionat de relațiile comerciale și politice cu administrația președintelui american Donald Trump.

Québecul, provincie majoritar francofonă cu aproximativ 9 milioane de locuitori, joacă un rol important în politica internă a Canadei.

Primele estimări au indicat victoria Partidului Québécois, condus de Paul St-Pierre Plamondon. Formațiunea nu mai deținea puterea provincială din 2014, iar revenirea sa reprezintă o schimbare importantă după mai mulți ani în care Québecul a fost guvernat de Coalition Avenir Québec.

La momentul anunțării victoriei, nu era încă stabilit dacă Partidul Québécois va obține majoritatea celor 127 de mandate din Adunarea Națională a Québecului. Stabilirea configurației exacte a viitorului parlament urma să depindă de numărarea voturilor în toate circumscripțiile.

Radio-Canada anunțase înaintea scrutinului că va transmite rezultatele în timp real pentru toate cele 125 de circumscripții electorale, în cadrul unei acoperiri speciale a alegerilor.

Paul St-Pierre Plamondon susține organizarea unui referendum privind independența Québecului. Liderul suveranist a adoptat însă o poziție prudentă în privința calendarului, afirmând că un astfel de referendum nu ar trebui organizat cât timp Donald Trump se află la Casa Albă.

Potrivit Reuters, sprijinul pentru separarea Québecului de Canada se situează în prezent în jurul valorii de 30%, ceea ce reprezintă un nivel scăzut în comparație cu perioadele în care problema independenței s-a aflat în centrul politicii provinciale.

Victoria electorală nu înseamnă, prin urmare, că un referendum pentru independență va avea loc imediat. Noul guvern va trebui mai întâi să stabilească prioritățile politice și calendarul pentru eventualul proces de consultare populară.

Partidul Québécois are o istorie legată direct de proiectul independenței provinciei. În timpul unor mandate anterioare, Québecul a organizat referendumuri pe această temă în 1980 și 1995.

Ambele consultări au fost respinse de alegători. Referendumul din 1995 a fost câștigat la limită de tabăra favorabilă menținerii Québecului în Canada, diferența dintre cele două opțiuni fiind de mai puțin de un punct procentual.

Problema suveranității a rămas ulterior prezentă în politica provinciei, însă nu a mai beneficiat de același nivel de susținere în rândul alegătorilor.

Revenirea Partidului Québécois la putere poate reprezenta o provocare pentru Mark Carney, care a pledat pentru o poziție unită a Canadei în relația cu Statele Unite.

Reuters notează că victoria separatiștilor poate îngreuna eforturile premierului canadian de a consolida unitatea națională într-o perioadă în care Ottawa negociază și gestionează relații comerciale dificile cu administrația Trump.

În același timp, victoria electorală nu presupune automat o confruntare cu guvernul federal. Partidul Québécois și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu Ottawa atunci când consideră că acest lucru servește intereselor provinciei.

Prioritatea imediată este formarea noului guvern provincial și clarificarea majorității parlamentare. Ulterior, problema independenței va rămâne una dintre principalele teme politice, însă perspectivele unui referendum depind de evoluția sprijinului public și de deciziile noului executiv.

Alegerile din 5 octombrie readuc astfel Partidul Québécois la conducerea Québecului și redeschid, la nivel politic, discuția despre viitorul relației dintre provincie și Canada. Pentru moment, însă, rezultatul electoral nu echivalează cu declanșarea unui proces de independență.