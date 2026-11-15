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Emoții pentru aproape 10.000 de absolvenți de medicină. Începe concursul de rezidențiat în șase centre universitare

Emoții pentru aproape 10.000 de absolvenți de medicină. Începe concursul de rezidențiat în șase centre universitareSursa foto: Razvan Valcaneantu/ EEC
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Din cuprinsul articolului

Aproape 10.000 de absolvenți ai facultăților de medicină sunt așteptați duminică, 15 noiembrie, la concursul de intrare în rezidențiat, organizat în șase centre universitare din țară. Candidații vor concura pentru 5.217 locuri și 266 de posturi, cele mai multe înscrieri fiind înregistrate pentru domeniul Medicină.

Concursul organizat de Ministerul Sănătății se desfășoară în București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara. În total, s-au înscris 9.969 de candidați, un număr mai mic decât cel înregistrat anul trecut, când au fost înregistrate 10.147 de înscrieri.

Bucureștiul, centrul cu cei mai mulți candidați

Cea mai mare parte a participanților a ales centrul universitar București, unde 3.736 de candidați vor susține examenul la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Aceștia reprezintă peste 37% din totalul înscrierilor la nivel național.

Dintre candidații din București, 2.733 s-au înscris pentru Medicină, 725 pentru Medicină Dentară și 278 pentru Farmacie.

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La nivel național, pentru cele 4.481 de locuri disponibile la Medicină concurează 7.180 de persoane. În domeniul Medicină Dentară sunt 1.855 de candidați pentru 491 de locuri, iar la Farmacie s-au înscris 934 de persoane pentru cele 245 de locuri disponibile.

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Asigurare medicală. Sursa foto: AI

Cum se desfășoară concursul de rezidențiat

Examenul constă într-un test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, iar candidații au la dispoziție patru ore pentru rezolvarea subiectelor. Accesul în sălile de concurs începe la ora 8:30, în timp ce proba propriu-zisă este programată să înceapă la ora 10:00.

După încheierea examenului, va exista o pauză de 15 minute, după care începe corectarea lucrărilor în săli. Candidații pot depune contestații în termen de 24 de ore. Acestea pot viza întrebările din subiecte, recorectarea lucrărilor sau modul de organizare a concursului.

Contestațiile vor fi soluționate în cel mult 48 de ore de la depunere. Pentru promovare, candidații trebuie să obțină un punctaj de cel puțin 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări.

Dintre acestea, 50 sunt de tip complement simplu, iar 150 de tip complement multiplu.

Taxa de participare este de 500 de lei pentru fiecare candidat, aceeași valoare fiind aplicată și în anii 2023, 2024 și 2025.

Repartizarea pe specialități se va face în ordinea punctajelor obținute, în limita locurilor și posturilor disponibile. Pentru fiecare domeniu va fi alcătuită o singură clasificare. Rezultatele finale vor fi afișate după semnarea ordinului Ministerului Sănătății de confirmare a acestora.

Medicina de familie are cele mai multe locuri disponibile

În domeniul Medicină, medicina de familie ocupă primul loc în clasamentul specialităților după numărul de locuri scoase la concurs. Sunt disponibile 645 de locuri, față de 641 în anul precedent.

Următoarele specialități cu cele mai multe locuri sunt cardiologia, cu 209 poziții, anestezia și terapia intensivă, cu 205 locuri, medicina internă, cu 191 de locuri, și chirurgia generală, cu 178 de locuri.

La polul opus se află neurologia pediatrică și medicina sportivă, fiecare cu câte șapte locuri disponibile. Expertiza medicală a capacității de muncă are 11 locuri, cardiologia pediatrică beneficiază de 15 locuri, iar oncologia și hematologia pediatrică au 17 locuri scoase la concurs.

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