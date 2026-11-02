Concursul Național de Rezidențiat 2026 va avea loc pe 15 noiembrie și va reuni 9.969 de candidați care concurează pentru 5.483 de locuri și posturi disponibile în domeniile Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că organizarea examenului va fi atent verificată, cu accent pe securitatea procedurilor și asigurarea unor condiții corecte și egale pentru toți participanții.

Alexandru Rogobete anunță măsuri stricte de securitate

Ministrul Sănătății a participat la prima întâlnire de organizare a concursului, desfășurată la sediul Ministerului Sănătății, în sistem videoconferință. La discuții au luat parte membrii Comisiei Centrale, rectorii celor șase universități de medicină și farmacie și președinta Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Cătălina Poiană.

Alexandru Rogobete a subliniat importanța acestui examen pentru viitorul profesional al tinerilor medici și a cerut verificarea atentă a tuturor procedurilor, astfel încât concursul să se desfășoare în condiții de transparență și siguranță.

Potrivit datelor prezentate de ministrul Sănătății, la concursul de rezidențiat din 15 noiembrie s-au înscris 9.969 de candidați, pentru un total de 5.483 de locuri și posturi.

Cea mai mare concurență este la domeniul Medicină, unde sunt înscriși 7.180 de candidați, față de 6.956 în anul precedent. Pentru această specializare sunt disponibile 4.481 de locuri, în creștere față de cele 4.354 din 2025, la care se adaugă 265 de posturi.

În celelalte două domenii, situația este următoarea:

Medicină Dentară: 1.855 de candidați pentru 491 de locuri.

1.855 de candidați pentru 491 de locuri. Farmacie: 934 de candidați pentru 245 de locuri.

Cifrele arată interesul ridicat al absolvenților de medicină pentru obținerea unui loc sau post în cadrul sistemului sanitar.

Ministrul Sănătății a transmis că a solicitat o verificare amănunțită a tuturor procedurilor de organizare, în special a măsurilor de securitate, pentru ca desfășurarea concursului să nu ridice semne de întrebare.

Coordonarea cu instituțiile și universitățile implicate va continua și săptămâna viitoare, când urmează să fie definitivate ultimele detalii organizatorice.

Alexandru Rogobete a subliniat că responsabilitatea autorităților este de a garanta un concurs corect, transparent și echitabil, având în vedere miza majoră pentru viitorul profesional al celor aproape 10.000 de candidați.

Alexandru Rogobete a anunțat că va participa personal la deschiderea concursului din 15 noiembrie, pentru a fi alături de tinerii care susțin unul dintre cele mai importante examene din parcursul lor profesional. „Voi participa personal la deschiderea concursului, pentru că îmi doresc să fiu alături de acești tineri într-un moment atât de important pentru viitorul lor”.

Ministrul a transmis că înțelege efortul depus de candidați în anii de facultate, presiunea pregătirii și emoțiile asociate unui rezultat care le poate influența următorii ani de carieră.

„Le doresc tuturor candidaților încredere, concentrare și mult succes!”, a transmis Alexandru Rogobete.

Concursul Național de Rezidențiat reprezintă o etapă esențială pentru absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, rezultatele stabilind accesul la pregătirea în specialitate și, implicit, următorul pas în cariera medicală.