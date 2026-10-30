Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan, acuzându-l în mod direct că a provocat blocaje financiare majore în serviciile de urgență prin tăieri arbitrare de fonduri și că încearcă acum să manipuleze opinia publică pentru a-și ascunde eșecurile administrative.

Conflictul deschis a izbucnit după ce Ilie Bolojan l-a criticat public pe actualul ministru al Sănătății, reproșându-i o slabă gestionare a resurselor financiare și ratarea unor fonduri europene substanțiale. Fostul premier a susținut că rectificarea bugetară reflectă eșecul conducerii de la Sănătate de a prioritiza plățile și de a atrage bani comunitari prin PNRR sau fonduri de coeziune.

Replica oficialului de la Sănătate nu s-a lăsat așteptată. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Rogobete a respins acuzațiile și a adus în prim-plan propriile argumente numerice, susținând că deficitul actual provine exclusiv din deciziile luate la începutul anului fiscal de către fostul șef al Executivului.

„Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră! Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii? Astăzi, minciuna și manipularea au fost demontate cu cifre”, a scris ministrul Sănătății.

Potrivit declarațiilor oficiale, necesarul estimat pentru funcționarea optimă a serviciilor de urgență a fost subminat de decizii venite direct de la vârful guvernării de la acea vreme.

„Fostul premier Ilie Bolojan susține public că eu nu am anticipat corect necesarul bugetar și că de aici ar fi pornit criza din sănătate. Nimic mai fals! Iar cifrele demonstrează exact contrariul: La începutul anului, am solicitat 660 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor de urgență. Ilie Bolojan a redus această sumă cu 200 de milioane de lei. Din pix! Pentru a putea raporta reduceri de cheltuieli și un deficit mai mic. Astăzi, la rectificarea bugetară, serviciile de urgență au primit suplimentar cca. 200 de milioane de lei”, a afirmat Rogobete.

Ministrul consideră că suplimentarea recentă a bugetului reprezintă o recunoaștere mascată a erorilor comise anterior de către fostul premier, care ar fi tăiat fondurile vitale doar pentru a atinge ținte de deficit pe hârtie, lăsând spitalele și ambulanțele fără resursele necesare.

„Adică exact suma pe care ați tăiat-o la începutul anului! Cum facem acum? Domnule Bolojan, cine a greșit estimarea bugetară? Eu, care am solicitat banii necesari, sau dumneavoastră, care i-ați tăiat cu ipocrizie? Ați creat o criză financiară în serviciile de urgență, iar acum încercați să transferați responsabilitatea asupra celor care v-au avertizat”, a adăugat ministrul.

În continuarea mesajului său, oficialul a subliniat că managementul resurselor publice în domeniul medical nu poate fi subordonat unor calcule strict birocratice sau strategiilor de imagine politică.

„Lipsa de viziune și incapacitatea de a înțelege nevoile reale ale sistemului de sănătate nu pot fi ascunse la nesfârșit în spatele discursurilor despre deficit. Nu poți să tai 200 de milioane de lei, să provoci blocaje, să dai vina pe alții și apoi să te dai „salvator” pe la televizor”, a completat acesta.

Situația tensionată dintre cei doi demnitari scoate la suprafață vulnerabilitățile structurale prin care trece sistemul sanitar românesc, afectat constant de dispute politice, rectificări bugetare tardive și neînțelegeri privind prioritizarea cheltuielilor publice.

„Domnule Bolojan, sănătatea oamenilor nu este un exercițiu contabil și nici un instrument de propagandă politică! Ați făcut prea mult rău sistemului de sănătate și ați creat prea multe crize ca vorbele dumneavoastră să mai conteze! În rest, propagandă marcă înregistrată de tip „Bolojan”!”, a concluzionat Alexandru Rogobete.

Schimbul de replici vine în contextul în care criticile inițiale lansate de Ilie Bolojan vizau direct eficiența ministerului coordonat de Rogobete în absorbția fondurilor externe nerambursabile.

„OUG de astăzi arată și ratările miniștrilor PSD. Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei”, a transmis fostul premier.