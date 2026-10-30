Politica

Ministrul Alexandru Rogobete îi dă replica lui Ilie Bolojan: Ați provocat o criză și acum pozați în salvatori

Ministrul Alexandru Rogobete îi dă replica lui Ilie Bolojan: Ați provocat o criză și acum pozați în salvatorisursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan, acuzându-l în mod direct că a provocat blocaje financiare majore în serviciile de urgență prin tăieri arbitrare de fonduri și că încearcă acum să manipuleze opinia publică pentru a-și ascunde eșecurile administrative.

Ministrul Alexandru Rogobete îi dă replica lui Ilie Bolojan: Ați provocat o criză și acum pozați în salvatori

Conflictul deschis a izbucnit după ce Ilie Bolojan l-a criticat public pe actualul ministru al Sănătății, reproșându-i o slabă gestionare a resurselor financiare și ratarea unor fonduri europene substanțiale. Fostul premier a susținut că rectificarea bugetară reflectă eșecul conducerii de la Sănătate de a prioritiza plățile și de a atrage bani comunitari prin PNRR sau fonduri de coeziune.

Replica oficialului de la Sănătate nu s-a lăsat așteptată. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Rogobete a respins acuzațiile și a adus în prim-plan propriile argumente numerice, susținând că deficitul actual provine exclusiv din deciziile luate la începutul anului fiscal de către fostul șef al Executivului.

„Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră! Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii? Astăzi, minciuna și manipularea au fost demontate cu cifre”, a scris ministrul Sănătății.

Tinerii angajați ar putea primi 600 de lei lunar pentru chirie și reduceri de 50% la transport
Tinerii angajați ar putea primi 600 de lei lunar pentru chirie și reduceri de 50% la transport
Un lucru aparent banal îți poate crea probleme dacă stai la casă. Ce trebuie să verifici
Un lucru aparent banal îți poate crea probleme dacă stai la casă. Ce trebuie să verifici
Bolojan

Bolojan. Sursa foto: Facebook

„La începutul anului, am solicitat 660 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor de urgență”

Potrivit declarațiilor oficiale, necesarul estimat pentru funcționarea optimă a serviciilor de urgență a fost subminat de decizii venite direct de la vârful guvernării de la acea vreme.

„Fostul premier Ilie Bolojan susține public că eu nu am anticipat corect necesarul bugetar și că de aici ar fi pornit criza din sănătate. Nimic mai fals! Iar cifrele demonstrează exact contrariul: La începutul anului, am solicitat 660 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor de urgență. Ilie Bolojan a redus această sumă cu 200 de milioane de lei. Din pix! Pentru a putea raporta reduceri de cheltuieli și un deficit mai mic. Astăzi, la rectificarea bugetară, serviciile de urgență au primit suplimentar cca. 200 de milioane de lei”, a afirmat Rogobete.

Ministrul consideră că suplimentarea recentă a bugetului reprezintă o recunoaștere mascată a erorilor comise anterior de către fostul premier, care ar fi tăiat fondurile vitale doar pentru a atinge ținte de deficit pe hârtie, lăsând spitalele și ambulanțele fără resursele necesare.

„Lipsa de viziune și incapacitatea de a înțelege nevoile reale ale sistemului de sănătate nu pot fi ascunse”

„Adică exact suma pe care ați tăiat-o la începutul anului! Cum facem acum? Domnule Bolojan, cine a greșit estimarea bugetară? Eu, care am solicitat banii necesari, sau dumneavoastră, care i-ați tăiat cu ipocrizie? Ați creat o criză financiară în serviciile de urgență, iar acum încercați să transferați responsabilitatea asupra celor care v-au avertizat”, a adăugat ministrul.

În continuarea mesajului său, oficialul a subliniat că managementul resurselor publice în domeniul medical nu poate fi subordonat unor calcule strict birocratice sau strategiilor de imagine politică.

„Lipsa de viziune și incapacitatea de a înțelege nevoile reale ale sistemului de sănătate nu pot fi ascunse la nesfârșit în spatele discursurilor despre deficit. Nu poți să tai 200 de milioane de lei, să provoci blocaje, să dai vina pe alții și apoi să te dai „salvator” pe la televizor”, a completat acesta.

Situația tensionată dintre cei doi demnitari scoate la suprafață vulnerabilitățile structurale prin care trece sistemul sanitar românesc, afectat constant de dispute politice, rectificări bugetare tardive și neînțelegeri privind prioritizarea cheltuielilor publice.

Ce a spus fostul prim-ministru

„Domnule Bolojan, sănătatea oamenilor nu este un exercițiu contabil și nici un instrument de propagandă politică! Ați făcut prea mult rău sistemului de sănătate și ați creat prea multe crize ca vorbele dumneavoastră să mai conteze! În rest, propagandă marcă înregistrată de tip „Bolojan”!”, a concluzionat Alexandru Rogobete.

Schimbul de replici vine în contextul în care criticile inițiale lansate de Ilie Bolojan vizau direct eficiența ministerului coordonat de Rogobete în absorbția fondurilor externe nerambursabile.

„OUG de astăzi arată și ratările miniștrilor PSD. Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei”, a transmis fostul premier.

Stiri calde

19:29 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 octombrie – 1 noiembrie 2026. Halloween și Festivalul Țuicii din Vălenii de Munte

19:21 - Ministrul Alexandru Rogobete îi dă replica lui Ilie Bolojan: Ați provocat o criză și acum pozați în salvatori

19:11 - Alegeri parțiale în 35 de localități. Guvernul trebuie să decidă când vor fi organizate

19:04 - Anchetă DNA la Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. Verificări privind atribuirea contractului uriaș

18:56 - România, lider în UE la scumpirea energiei și gazelor. Petrișor Peiu (AUR) acuză regimul Nicușor Dan

18:48 - Referendumuri cruciale pentru dreptul la avort în SUA: Miza alegerilor de la jumătatea mandatului și exodul medicilor...

HAI România!

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Proiecte speciale