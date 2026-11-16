Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le-a cerut scuze pacienților oncologici care întâmpină dificultăți în găsirea medicamentelor prescrise, după controversa privind disponibilitatea Lyrica în farmacii. Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România a transmis că, potrivit informațiilor primite de la membrii săi, produsul Lyrica este disponibil doar în opt județe, în cantități limitate.

Alexandru Rogobete a revenit luni asupra afirmațiilor cu privire la disponibilitatea medicamentului Lyrica și a variantelor generice care conțin pregabalină, după ce anterior prezentase date despre stocurile existente la nivel național care nu se potriveau cu realitatea.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul a recunoscut că abordarea sa inițială, concentrată asupra cifrelor raportate de distribuitori și farmacii, a putut fi percepută ca lipsită de empatie de pacienții care nu reușesc să își procure tratamentul.

„Le cer scuze pacienţilor oncologici care, pe lângă diagnosticul şi tratamentele dificile prin care trec, sunt puşi în situaţia de a se îngrijora şi pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise. Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenţia mea, nici pe departe”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

Ministrul Sănătății a afirmat că a susținut accesul pacienților la medicamente și servicii medicale și că a adoptat măsuri în acest sens. Totuși, acesta a admis că existența unor cantități de medicamente în depozite nu elimină dificultățile întâmpinate de persoanele care nu găsesc tratamentul prescris.

Rogobete a explicat că una dintre problemele identificate este distribuția neuniformă a medicamentelor între farmacii. Potrivit cifrelor prezentate, în București și Ilfov există 430 de farmacii care au la raft medicamente pe bază de pregabalină, inclusiv Lyrica în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg.

La nivel național, numărul farmaciilor care dețin asemenea produse este de 3.367.

„Nu este o îngrijorare absurdă, este rezultatul unei distribuţii neuniforme a medicamentelor disponibile. Exemplul Bucureşti+Ilfov: cifrele oficiale arată că 430 de farmacii au la raft medicamentele pe bază de pregabalină (inclusiv Lyirica 75 mg/150 mg/300 mg). La nivel naţional, 3367 de farmacii au la raft aceste medicamente”, a explicat ministrul.

Cifrele comunicate se referă la toate medicamentele care conțin pregabalină, nu doar la produsul comercializat sub denumirea Lyrica.

Pentru analizarea situației, Alexandru Rogobete a convocat luni o întâlnire cu reprezentanții principalelor organizații și instituții implicate în distribuția și monitorizarea medicamentelor. La discuții au participat reprezentanții Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), ai Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Reuniunea a urmărit identificarea problemelor privind disponibilitatea medicamentului Lyrica și a produselor generice cu aceeași substanță activă. În urma discuțiilor, ministrul a dispus identificarea farmaciilor în care tratamentul există în stoc și redistribuirea medicamentelor către unitățile care nu dispun de aceste produse.

„În urma discuţiilor, am dispus două măsuri imediate: Identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil şi redistribuirea stocurilor către farmaciile în care acesta lipseşte, pentru a asigura o disponibilitate cât mai uniformă. Aşa cum am spus şi ieri, existenţa stocurilor în depozite nu înseamnă că medicamentul se găseşte în fiecare farmacie. Distribuţia neuniformă este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a anunțat și semnarea unui ordin care va facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină.

Cantitatea reprezintă peste 2,5 milioane de capsule, care ar urma să fie disponibile în perioada următoare.

Măsura privește atât produsul original, cât și medicamentele generice care conțin aceeași substanță activă.

Alexandru Rogobete a explicat și situația notificărilor de discontinuitate a producției publicate pe site-ul ANMDMR, arătând că acestea nu indică automat dispariția unui medicament de pe piață.

„Vreau să clarific şi un aspect important: notificările de discontinuitate a producţiei publicate pe pagina ANMDMR nu înseamnă automat că un medicament nu se mai găseşte pe piaţă. Înţeleg însă că, pentru un pacient care îşi caută tratamentul, această explicaţie nu este suficientă. Ceea ce contează este să îl poată obţine la timp. Nu am susţinut niciodată că avem de toate şi că toate problemele din sistemul de sănătate sunt rezolvate. Am vorbit deschis despre disfuncţionalităţi, iar responsabilitatea mea este să iau măsuri pentru rezolvarea lor. În această situaţie, pacienţii au nevoie de răspunsuri clare şi de soluţii concrete. Voi urmări în continuare situaţia şi voi comunica transparent măsurile luate şi rezultatele lor. Pacienţii au nevoie de acces la medicamente şi de siguranţa că îşi pot continua tratamentul prescris. Aceasta este prioritatea mea. Disputele politice pot aştepta!”, a transmis ministrul Sănătății.

Tot luni, Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România a prezentat informații despre disponibilitatea medicamentului Lyrica în farmaciile membrilor săi. Potrivit datelor comunicate voluntar de societățile farmaceutice, produsul a fost identificat în cantități limitate în opt județe: Prahova, Dâmbovița, Iași, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța și Argeș.

Bucureștiul și județul Ilfov nu figurează în lista transmisă de asociație.

AFFR a atras însă atenția că nu are capacitatea de a centraliza toate stocurile de medicamente existente în farmaciile membrilor săi. Informațiile prezentate provin din raportările voluntare și nu reprezintă o evidență completă a disponibilității produsului la nivel național.

Datele comunicate de asociație vizează medicamentul Lyrica, în timp ce cifrele prezentate de Alexandru Rogobete includ și produsele generice pe bază de pregabalină.

Pe fondul problemelor privind aprovizionarea cu medicamente, Patronatul Farmaciilor Independente (PFI) a solicitat luni autorităților să verifice exporturile și livrările intracomunitare ale produselor aflate în deficit sau expuse riscului de discontinuitate.

Organizația a cerut și posibilitatea restricționării temporare a livrărilor externe atunci când există dovezi că aprovizionarea pacienților din România este pusă în pericol. Într-un comunicat, PFI a atras atenția asupra dificultăților de aprovizionare semnalate de farmaciile independente și asupra situațiilor în care acestea pot fi agravate de exportul paralel.

„Nu este acceptabil ca pacienţii să fie nevoiţi să caute un medicament esenţial din farmacie în farmacie, în timp ce există posibilitatea ca produse necesare pieţei interne să fie direcţionate către alte pieţe europene. Exportul paralel reprezintă o activitate legală în cadrul pieţei europene, însă exercitarea acesteia trebuie să respecte obligaţiile privind aprovizionarea corespunzătoare şi continuă a pieţei naţionale. Libertatea comerţului nu poate fi analizată separat de dreptul pacienţilor la continuitatea tratamentului”, a transmis PFI.

Potrivit organizației, farmaciile independente întâmpină probleme în aprovizionarea cu anumite medicamente, iar farmaciștii sunt cei care trebuie să explice pacienților de ce produsele prescrise nu sunt disponibile. Aceștia trebuie să identifice eventuale soluții în limitele competențelor profesionale, deși nu au control asupra tuturor factorilor care determină lipsa unor medicamente.

Patronatul Farmaciilor Independente a cerut monitorizarea riguroasă a exporturilor și a livrărilor intracomunitare pentru medicamentele aflate în deficit sau care riscă să dispară temporar din circuitul de aprovizionare. Organizația solicită aplicarea măsurilor legale de restricționare temporară a livrărilor externe, cu respectarea legislației europene, atunci când există dovezi privind afectarea aprovizionării pacienților din România.

O altă solicitare privește asigurarea transparenței în ceea ce privește stocurile de medicamente și disponibilitatea acestora, prin publicarea unor informații actualizate și accesibile. PFI cere verificarea respectării obligațiilor de serviciu public ale distribuitorilor angro, astfel încât farmaciile să fie aprovizionate corespunzător și continuu.

Patronatul solicită și analizarea accesului echitabil la medicamente al farmaciilor independente, inclusiv în situațiile în care distribuția angro și rețelele de farmacii fac parte din aceleași structuri comerciale. De asemenea, organizația dorește includerea reprezentanților săi în mecanismele de consultare și monitorizare a problemelor de aprovizionare.

„Nu contestăm libera circulaţie a mărfurilor în Uniunea Europeană. Solicităm însă respectarea obligaţiilor de sănătate publică şi a dreptului pacienţilor la tratament”, a transmis PFI.

Controversa privind disponibilitatea medicamentului Lyrica a început duminică, după ce jurnalista Digi24 Liliana Ruse a reclamat pe Facebook că nu mai reușește să găsească tratamentul de care are nevoie. Aceasta a afirmat că Lyrica „a dispărut de pe piață” și a explicat că utilizează medicamentul pentru neuropatia apărută în urma chimioterapiei.

În postarea sa, jurnalista a descris produsul drept „un antidepresiv folosit și în oncologie pentru neuropatie”.

„Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. Nu se găsesc nici genericele. Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal”, a scris Liliana Ruse.

Afirmațiile jurnalistei au fost urmate de un răspuns public din partea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Într-o postare publicată tot duminică, ministrul Sănătății a contestat afirmația privind dispariția medicamentului Lyrica și a variantelor generice de pe piața românească. Fără să o nominalizeze pe Liliana Ruse, Rogobete a transmis că „informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă au dispărut de pe piața din România este neadevărată”.

Ministrul a prezentat datele raportate la 13 noiembrie 2026, potrivit cărora în stocurile distribuitorilor existau 922.627 de unități de medicamente care conțin pregabalină. Alte 1.429.818 unități se aflau în farmaciile comunitare, totalul raportat la nivel național fiind de 2.352.445 de unități. Cifrele includeau atât medicamentul original Lyrica, cât și variantele generice.

„Mai exact, doar pentru medicamentul Lyrica, în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg, există 645.834 de unități în stocurile distribuitorilor și ale farmaciilor comunitare”, a adăugat oficialul.

În același mesaj, Alexandru Rogobete a admis că „pot exista situații punctuale în care un anumit medicament nu este disponibil imediat într-o anumită farmacie”.

„Acest lucru nu înseamnă însă că medicamentul a dispărut de pe piața națională. Înțeleg îngrijorarea pacienților care au nevoie de aceste tratamente. Tocmai de aceea, informațiile privind disponibilitatea medicamentelor trebuie comunicate cu responsabilitate și verificate înainte de a genera panică”, a mai scris ministrul.

După declarațiile lui Alexandru Rogobete, jurnalista a revenit cu o actualizare la postarea inițială. Liliana Ruse a criticat răspunsul ministrului și a afirmat că, în ciuda cifrelor prezentate, nu reușește să găsească medicamentul într-o farmacie din București.

„Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”, a transmis jurnalista.

Reacția sa a precedat mesajul publicat luni de Alexandru Rogobete, prin care ministrul și-a cerut scuze pacienților oncologici și a anunțat măsurile pentru redistribuirea și suplimentarea stocurilor de medicamente cu pregabalină.