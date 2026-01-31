Social

Reguli ciudate pentru turiști în jurul lumii: când călătoria devine o provocare

Reguli ciudate pentru turiști în jurul lumii: când călătoria devine o provocare
Din cuprinsul articolului

Călătoria în alte țări oferă ocazia de a descoperi culturi și tradiții diferite, însă pentru turiști, nu toate regulile locale sunt evidente sau ușor de respectat. În unele colțuri ale lumii, legile sau obiceiurile pot părea bizare, iar nerespectarea lor poate aduce consecințe serioase, potrivit timesofindia.

De la interdicții neobișnuite până la obligații surprinzătoare, regulile pentru turiști pot transforma vacanța într-o experiență neașteptată.

Reguli ciudate pentru turiști în jurul lumii

În Singapore, de exemplu, curățenia publică este o prioritate strictă, iar legea anti-gumă a rămas un subiect de uimire pentru vizitatori. Este ilegal să mesteci gumă în spațiile publice, cu excepția cazului în care aceasta are scopuri medicale și este prescrisă de un dentist. În caz contrar, amenzile pot ajunge la sute de dolari.

Guma de mestecat,

Gumă. Sursa foto 9783499© Nyul Dreamstime.com

Această regulă, introdusă pentru a menține orașul curat și ordonat, poate surprinde turiștii care nu sunt obișnuiți cu restricții atât de stricte în privința unui produs banal.

În Thailanda, respectul față de monarhie este sacru, iar orice insultă adusă regelui sau membrilor familiei regale este sever pedepsită. Chiar și gesturi considerate inofensive în alte țări, cum ar fi a călca pe bancnote – care poartă imaginea regelui – pot fi interpretate ca jigniri grave.

Autoritățile thailandeze tratează astfel de încălcări cu detenție, iar turiștii trebuie să fie conștienți de importanța simbolurilor naționale pentru a evita incidentele neplăcute.

Este strict interzis

În Australia, unele plaje impun reguli neașteptate vizitatorilor. Pe insula Fraser, de exemplu, vizitatorii trebuie să fie atenți la restricțiile legate de accesul cu anumite obiecte: sticlele de sticlă sunt interzise pentru a proteja fauna locală și mediul natural.

Cangur Australia.

Cangur Australia. Sursa foto iStock

De asemenea, în anumite zone, este ilegal să hrănești cangurii sau alte animale sălbatice, chiar dacă intenția este binevoitoare. Aceste reguli sunt menite să prevină comportamentele care pot dăuna animalelor sau ecosistemului.

În Japonia, politețea și respectul pentru spațiul public sunt reguli aproape religioase. În Tokyo și alte orașe mari, este considerat ofensator să vorbești tare în transportul public sau să mănânci în timp ce mergi pe stradă. Turiștii care nu sunt obișnuiți cu aceste norme sociale stricte pot fi priviți cu dispreț sau pot primi avertismente din partea autorităților.

Japonia

Japonia. Sursa foto iStock

De asemenea, vizitarea templelor implică respectarea unor reguli stricte privind ținuta și comportamentul, inclusiv spălarea mâinilor și a gurii înainte de a intra în incintă.

Reguli pentru turiști în Europa

În Europa, unele orașe au reguli neobișnuite pentru bicicliști și pietoni. În Elveția, de exemplu, traversarea străzii în afara zebrei este sancționată chiar și pentru turiști. Chiar dacă nu există trafic intens, autoritățile acordă o atenție deosebită respectării regulilor de circulație, iar amenzile pot fi neașteptat de mari.

În Italia, în orașele istorice precum Roma sau Florența, este interzis să te așezi pe treptele monumentelor sau să mănânci în anumite zone ale piețelor publice pentru a proteja patrimoniul cultural. În Roma nu se mai servește cappuccino după ora 12.

În Arabia Saudită, reguli legate de comportamentul social pot părea extreme pentru turiștii occidentali. Este interzis ca bărbații și femeile să interacționeze fizic în public dacă nu sunt căsătoriți sau membri ai aceleiași familii. De asemenea, fotografierea anumitor clădiri guvernamentale sau obiective religioase poate fi interzisă, iar ignorarea acestor reguli poate atrage consecințe legale severe.

Chiar și în țări considerate prietenoase cu turiștii, regulile locale pot fi surprinzătoare. În Islanda, de exemplu, este ilegal să pornești mașina pe drumuri nemarcate sau să strici vegetația din zonele protejate. Autoritățile urmăresc să protejeze peisajul natural, iar încălcarea acestor reguli poate atrage amenzi mari.

Pentru turiștii care doresc să exploreze libertatea oferită de natura islandeză, respectarea acestor legi este esențială.

