Scandal între România și Rusia, din cauza minelor în derivă din Marea Neagră

Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Ambasada Rusiei la București se află într-un conflict deschis privind originea minelor marine care plutesc în prezent în Marea Neagră, potrivit mesajului Ambasadei Rusiei la București de pe Facebook.

Ambasada Rusiei susține că aceste mine nu au legătură cu Moscova și ar proveni exclusiv din Ucraina. „Minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană și nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiștii Ministerului apărării”, se arată într-un comunicat publicat joi pe pagina oficială de Facebook a ambasadei.

Potrivit declarațiilor reprezentanților ruși, Serviciul Federal de Securitate (FSB) a avertizat încă din martie 2022 că aproximativ 420 de mine marine ancorate, produse în prima jumătate a secolului XX, fuseseră instalate de forțele navale ucrainene la intrarea în porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk și Iujnîi.

„Din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, iar acestea s-au deplasat liber spre partea de vest a Mării Negre și Strâmtoarea Bosfor”, precizează sursa rusă. Ambasada susține că astfel se explică prezența minelor în zonele maritime internaționale, fără a implica forțele ruse.

Ministerul Apărării Naționale a respins categoric aceste afirmații. Potrivit MApN, prezența minelor marine în derivă în Marea Neagră este rezultatul direct al acțiunilor Federației Ruse împotriva Ucrainei, stat suveran și independent.

„Situația creată de minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre are la origine exclusiv acțiunile Federației Ruse împotriva unui stat suveran și independent, Ucraina, fapt bine cunoscut de reprezentanții Ambasadei Federației Ruse la București”, au transmis oficialii ministerulu.

MApN mai subliniază că declarațiile Rusiei reprezintă „încercări repetate de a distrage atenția opiniei publice de la cauzele reale ale amenințărilor de la Marea Neagră” și reflectă strategia Moscovei de a distorsiona adevărul.

Reprezentanții ministerului consideră că astfel de afirmații nu schimbă realitatea operațiunilor militare rusești și riscurile generate de minele marine care continuă să amenințe traficul maritim și securitatea regiunii.