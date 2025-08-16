Social
Fostul prefect de Hunedoara, Mihai Bujor Bogdan, s-a dus să asculte „Tăcerea adâncurilor”
doliu / sursa foto:dreamstime.com
Valea Jiului a pierdut o mare personalitate.
Inginerul Bujor Bogdan și-a dedicat viața mineritului,
comunității și adevărului. Este fostul prefect de Hunedoara și director
al minelor Valea de Brazi și Petrila.
Bogdan Bujor a iubit oameni. A iubit minerii și a regretat episodele mineriadelor. Și-a pus amprenta supra a ceea ce înseamnă Valea Jiului. Cunoscuții îi apreciau modul de gândire. Bogdan Bujor spunea că : "vom progresa în momentul în care vom aștepta la semafor culoarea verde. Deși am putea trece pe roșu fără probleme".
Bogdan Bujor Sursa foto: Facultatea de Mine-Universitatea din Petroșani
"A iubit foarte mult minerii. Și a regretat faptul că s-au lăsat manipulați provocând mineriadele în urma cărora țara a ajuns să îi urască. În loc să îi respecte pentru munca grea pe care o făceau... A fost omul care a intrat în politică pentru a ajuta lumea. Neavând pe cineva în spate care să îl susțină.Motiv pentru care sistemul l-a ejectat după câteva luni în care a ocupat postul de prefect al județului Hunedoara. Iubitor de munte și de natură. A lăsat amprenta turistică asupra zonei, construind complexul Groapa Seacă. Din punct de vedere profesional, domnia sa și-a legat numele de Valea Jiului prin întreaga sa activitate", spune universitarul din Petroșani Wolf Ryder care l-a cunoscut pe regretatul Bogdan Bujor, ca fiind un apropiat al familiei.
Om cu multiple valențe, Bogdan Buhor este autorul unei adevărate istorii a mineritului, volumul „Tăcerea adâncurilor”. A fost inginer, ziarist, prefect, director de mină, întreprinzător . Pentru activitatea sa în minerit, Facultatea de Mine i-a oferit o Diplomă de Excelență. Fiecare conversație cu dânsul era o fereastră către un univers al ideii.
"A trecut la cele veșnice distinsul domn Mihai Bujor Bogdan, personalitate ilustră a Văii Jiului și a județului Hunedoara. Întreaga sa carieră a fost marcată de profesionalism, implicare și respect față de oameni și comunitate.Ultima întâlnire cu domnia sa, în cadrul Bibliotecii noastre, a avut loc în noiembrie 2024, când ne-a dăruit volumul „Tăcerea adâncurilor”. Un gest parcă profetic, venind din partea unui om care știa să transforme tăcerea în reflecție și adâncurile în înțelepciune", a transmis conducerea Bibliotecii Municipale
Valeriu Butulescu din Petroșani. Dumnezeu să-l odihnească!. Condoleanțe familiei!
