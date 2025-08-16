Social

Fostul prefect de Hunedoara, Mihai Bujor Bogdan, s-a dus să asculte „Tăcerea adâncurilor”

Fostul prefect de Hunedoara, Mihai Bujor Bogdan, s-a dus să asculte „Tăcerea adâncurilor”doliu / sursa foto:dreamstime.com
Valea Jiului a pierdut o mare personalitate. Inginerul Bujor Bogdan și-a dedicat viața mineritului, comunității și adevărului. Este fostul prefect de Hunedoara și director al minelor Valea de Brazi și Petrila.

Numele său își lasă amprenta pe Valea Jiului

Bogdan Bujor a iubit oameni. A iubit minerii și a regretat episodele mineriadelor. Și-a pus amprenta supra a ceea ce înseamnă Valea Jiului. Cunoscuții îi apreciau modul de gândire. Bogdan Bujor spunea că : "vom progresa în momentul în care vom aștepta la semafor culoarea verde. Deși am putea trece pe roșu fără probleme".
Bogdan Bujor

Bogdan Bujor Sursa foto: Facultatea de Mine-Universitatea din Petroșani

"A iubit foarte mult minerii. Și a regretat faptul că s-au lăsat manipulați provocând mineriadele în urma cărora țara a ajuns să îi urască. În loc să îi respecte pentru munca grea pe care o făceau... A fost omul care a intrat în politică pentru a ajuta lumea. Neavând pe cineva în spate care să îl susțină.Motiv pentru care sistemul l-a ejectat după câteva luni în care a ocupat postul de prefect al județului Hunedoara. Iubitor de munte și de natură. A lăsat amprenta turistică asupra zonei, construind complexul Groapa Seacă. Din punct de vedere profesional, domnia sa și-a legat numele de Valea Jiului prin întreaga sa activitate", spune universitarul din Petroșani Wolf Ryder  care l-a cunoscut pe regretatul Bogdan Bujor, ca fiind un apropiat al familiei.

Fiecare conversație cu inginerul Mihai Bujor Bogdan, fereastră către un univers al ideii

Om cu multiple valențe, Bogdan Buhor este autorul unei adevărate istorii a mineritului, volumul „Tăcerea adâncurilor”. A fost inginer, ziarist, prefect, director de mină, întreprinzător . Pentru activitatea sa în minerit, Facultatea de Mine i-a oferit o Diplomă de Excelență. Fiecare conversație cu dânsul era o fereastră către un univers al ideii.
"A trecut la cele veșnice distinsul domn Mihai Bujor Bogdan, personalitate ilustră a Văii Jiului și a județului Hunedoara. Întreaga sa carieră a fost marcată de profesionalism, implicare și respect față de oameni și comunitate.Ultima întâlnire cu domnia sa, în cadrul Bibliotecii noastre, a avut loc în noiembrie 2024, când ne-a dăruit volumul „Tăcerea adâncurilor”. Un gest parcă profetic, venind din partea unui om care știa să transforme tăcerea în reflecție și adâncurile în înțelepciune", a transmis conducerea Bibliotecii Municipale Valeriu Butulescu din Petroșani. Dumnezeu să-l odihnească!. Condoleanțe familiei!

11:41 - Fostul prefect de Hunedoara, Mihai Bujor Bogdan, s-a dus să asculte „Tăcerea adâncurilor”

