Fostul prefect de Hunedoara, Mihai Bujor Bogdan, s-a dus să asculte „Tăcerea adâncurilor”

Bogdan Bujor a iubit oameni. A iubit minerii și a regretat episodele mineriadelor. Și-a pus amprenta supra a ceea ce înseamnă Valea Jiului. Cunoscuții îi apreciau modul de gândire. Bogdan Bujor spunea că : "vom progresa în momentul în care vom aștepta la semafor culoarea verde. Deși am putea trece pe roșu fără probleme".

"A iubit foarte mult minerii. Și a regretat faptul că s-au lăsat manipulați provocând mineriadele în urma cărora țara a ajuns să îi urască. În loc să îi respecte pentru munca grea pe care o făceau... A fost omul care a intrat în politică pentru a ajuta lumea. Neavând pe cineva în spate care să îl susțină.Motiv pentru care sistemul l-a ejectat după câteva luni în care a ocupat postul de prefect al județului Hunedoara. Iubitor de munte și de natură. A lăsat amprenta turistică asupra zonei, construind complexul Groapa Seacă. Din punct de vedere profesional, domnia sa și-a legat numele de Valea Jiului prin întreaga sa activitate", spune universitarul din Petroșani Wolf Ryder care l-a cunoscut pe regretatul Bogdan Bujor, ca fiind un apropiat al familiei.