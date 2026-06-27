Economie

Ce este în realitate euro digital și când ar putea intra în circulație

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Ce este în realitate euro digital și când ar putea intra în circulațieEuro Digital / sursa foto: Comisia Europeana
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Din cuprinsul articolului

Banca Centrală Europeană (BCE) a început analiza fezabilității euro digital în 2020, iar Comisia Europeană a prezentat propunerea legislativă în 2023. După ani de negocieri și opoziție din partea unor actori politici și din sectorul financiar, Parlamentul European a acordat marți o primă aprobare importantă proiectului, după ce Consiliul Uniunii Europene își exprimase deja acordul în luna decembrie.

În perioada următoare, regulamentul va fi dezbătut în plenul Parlamentului European. Dacă negocierile finale dintre Parlament și Consiliu vor fi încheiate cu succes până la sfârșitul anului 2026, euro digital ar putea intra în circulație începând cu 2029. Calendarul rămâne însă incert.

Ce este euro digital

Euro digital va avea statut de mijloc legal de plată și va trebui acceptat în toate statele din zona euro. Utilizatorii vor putea folosi o aplicație ce va funcționa ca un portofel digital, prin care vor putea efectua plăți în magazine, pe platformele de comerț online sau transferuri de bani între persoane.

Spre deosebire de plățile realizate cu cardul, utilizatorii nu vor plăti comisioane pentru folosirea euro digital. Pentru comercianți, comisioanele vor fi limitate și reglementate prin lege, pentru a reduce costurile percepute în prezent de rețelele private de plăți. Sistemul va funcționa în toate statele din zona euro, inclusiv pentru plățile transfrontaliere.

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De ce susțin unii introducerea euro digital

Susținătorii proiectului afirmă că euro digital ar facilita accesul la plățile electronice inclusiv pentru persoanele care nu dețin un cont bancar, deoarece numerarul ar putea fi încărcat în portofelul digital, inclusiv prin intermediul oficiilor poștale. Un alt argument important este reducerea dependenței Europei de sistemele de plată dezvoltate de companii americane, precum Visa, Mastercard, American Express sau PayPal.

De ce există opoziție

O parte dintre critici susțin că euro digital ar putea înlocui treptat numerarul. BCE afirmă însă că acesta va reprezenta doar o alternativă, iar bancnotele și monedele vor rămâne în circulație. În prezent, ponderea tranzacțiilor realizate în numerar a scăzut de la peste 79% în 2016 la 52% în 2024. În Italia, numerarul este utilizat încă în aproximativ 61% dintre tranzacții.

euro digital

Euro digital. Sursa foto: Freepik

Alți critici se tem că euro digital ar permite supravegherea plăților. BCE respinge această interpretare și precizează că sistemul este conceput pentru a funcționa și fără conexiune la internet, tocmai pentru a oferi un nivel de confidențialitate apropiat de cel al numerarului.

Diferența dintre criptomonede și euro digital

Euro digital nu este o criptomonedă. Spre deosebire de acestea, nu este un activ de investiții și nu este supus fluctuațiilor de piață. El va fi emis de Banca Centrală Europeană și va avea aceeași valoare ca euro în numerar.

Sectorul bancar privește cu rezerve proiectul, deoarece o parte din plățile realizate în prezent prin sistemele bancare ar putea migra către euro digital, reducând veniturile din comisioane.

Pentru a limita acest risc, proiectul prevede ca BCE să stabilească un plafon pentru sumele care pot fi păstrate într-un portofel digital. Reprezentanții BCE au indicat că limita ar putea fi stabilită între 3.000 și 4.000 de euro. Aceste sume nu vor fi remunerate prin dobândă.

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