Social

Țări din Europa care și-au creat propria monedă digitală. În paralel cu criptomonedele, se dezvoltă un alt mecanism care are succes

Comentează știrea
Țări din Europa care și-au creat propria monedă digitală. În paralel cu criptomonedele, se dezvoltă un alt mecanism care are succes
Din cuprinsul articolului

Într-o perioadă marcată de criză economică profundă, în 1934, un grup de antreprenori elvețieni a decis să creeze un sistem monetar paralel. Așa a apărut WIR, un mecanism de creditare reciprocă între companii, care funcționează și astăzi prin intermediul WIR Bank.

WIR nu este o criptomonedă și nu este o monedă națională alternativă. Este o monedă complementară utilizată într-un sistem cooperativ. Participanții – în principal IMM-uri – pot efectua tranzacții între ei folosind unități WIR, paralele francului elvețian.

Potrivit rapoartelor anuale publicate de WIR Bank, sistemul deservește zeci de mii de companii și procesează anual tranzacții în valoare de miliarde de franci elvețieni. Moneda funcționează într-un circuit închis, iar obiectivul său principal este stabilizarea economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii în perioade de restricție a creditării bancare clasice.

WIR este recunoscut legal în Elveția ca sistem cooperativ de compensare și creditare. Nu înlocuiește moneda națională, ci funcționează complementar.

Ce vrea Trump cu atacul din Iran
Ce vrea Trump cu atacul din Iran
Germania, Franța și Regatul Unit, dispuse să atace în Iran. Trump: Războiul din Iran, datoria și povara unui popor liber. Ayatollahul Ali Reza Arafi, lider suprem interimar. Victime în Israel și țările din Orientul Mijlociu. Live Text
Germania, Franța și Regatul Unit, dispuse să atace în Iran. Trump: Războiul din Iran, datoria și povara unui popor liber. Ayatollahul Ali Reza Arafi, lider suprem interimar. Victime în Israel și țările din Orientul Mijlociu. Live Text

Modelul elvețian este analizat ca exemplu de reziliență economică în perioade de criză

Economiștii au studiat de-a lungul timpului sistemul WIR ca model de stabilizare în perioade de recesiune. În timpul crizelor financiare, volumul tranzacțiilor WIR a crescut, ceea ce a fost interpretat drept un mecanism anti-ciclic.

Sistemul nu este descentralizat în sens blockchain și nu funcționează anonim. Este administrat de o bancă cooperativă, cu reglementare și supraveghere financiară.

Rapoartele publice ale WIR Bank arată că mecanismul continuă să fie utilizat activ în economia elvețiană, în special în sectorul IMM.

Olanda a analizat monede alternative și digitalizarea financiară prin studii coordonate de banca centrală

În Olanda, dezbaterea privind monedele alternative a fost integrată în discuția mai amplă despre digitalizarea sistemului financiar.

De Nederlandsche Bank, banca centrală a Olandei, a publicat studii privind monedele alternative, sistemele de plată inovatoare și impactul digitalizării asupra stabilității financiare.

În ultimii ani au existat inițiative locale de monedă comunitară, inclusiv proiecte pilot destinate stimulării economiei locale. Aceste monede au fost utilizate în comunități restrânse pentru a încuraja consumul local și circulația valorii în interiorul unei regiuni.

De Nederlandsche Bank a analizat astfel de experimente în contextul riscurilor sistemice, al protecției consumatorului și al interoperabilității cu sistemul financiar tradițional.

Important de precizat: aceste inițiative nu au statut de monedă națională și nu înlocuiesc euro. Ele funcționează ca instrumente complementare, în anumite condiții și limite.

Criptomoende, Bitcoin

Criptomoende, Bitcoin. Sursa foto: Pixabay

Banca Centrală Europeană tratează distinct monedele complementare și proiectul euro digital

La nivel european, Banca Centrală Europeană a publicat rapoarte privind proiectul euro digital și impactul monedelor complementare.

BCE subliniază diferența dintre: – monedele complementare locale, – criptomonedele private, – și viitoarea monedă digitală de bancă centrală (CBDC).

Euro digital, aflat în fază de analiză și pregătire, ar fi emis direct de banca centrală și ar avea statut legal oficial. În schimb, monedele locale sau complementare rămân inițiative limitate, fără statut de monedă oficială.

Rapoartele BCE discută și despre necesitatea menținerii stabilității monetare într-un ecosistem în care apar tot mai multe instrumente alternative de plată.

Monedele comunitare digitale reflectă o tendință de experiment economic controlat

Cazul Elveției arată că un sistem complementar poate funcționa pe termen lung dacă este bine reglementat și integrat în economia reală.

Cazul Olandei arată că băncile centrale urmăresc atent inițiativele locale și analizează impactul lor asupra stabilității financiare.

În ambele situații, nu vorbim despre revoluții monetare sau despre înlocuirea monedelor oficiale. Vorbim despre mecanisme paralele, complementare, menite să sprijine economia locală sau să testeze digitalizarea financiară.

Fenomenul reflectă o schimbare mai amplă: comunitățile și instituțiile explorează noi forme de circulație a valorii, într-un context în care digitalizarea transformă sistemele financiare tradiționale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Țări din Europa care și-au creat propria monedă digitală. În paralel cu criptomonedele, se dezvoltă un alt mecanism c...
23:51 - Meci din LaLiga oprit în urma activării protocolului anti-rasism
23:43 - Ședință de urgență la Guvern pentru românii din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: Toți sunt în siguranță
23:37 - Mazilirea celui mai cultivat și mai instruit lider comunist
23:26 - Ce vrea Trump cu atacul din Iran
23:25 - Germania, Franța și Regatul Unit, dispuse să atace în Iran. Trump: Războiul din Iran, datoria și povara unui popor li...

HAI România!

Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )

Proiecte speciale