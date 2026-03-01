Țări din Europa care și-au creat propria monedă digitală. În paralel cu criptomonedele, se dezvoltă un alt mecanism care are succes

Într-o perioadă marcată de criză economică profundă, în 1934, un grup de antreprenori elvețieni a decis să creeze un sistem monetar paralel. Așa a apărut WIR, un mecanism de creditare reciprocă între companii, care funcționează și astăzi prin intermediul WIR Bank.

WIR nu este o criptomonedă și nu este o monedă națională alternativă. Este o monedă complementară utilizată într-un sistem cooperativ. Participanții – în principal IMM-uri – pot efectua tranzacții între ei folosind unități WIR, paralele francului elvețian.

Potrivit rapoartelor anuale publicate de WIR Bank, sistemul deservește zeci de mii de companii și procesează anual tranzacții în valoare de miliarde de franci elvețieni. Moneda funcționează într-un circuit închis, iar obiectivul său principal este stabilizarea economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii în perioade de restricție a creditării bancare clasice.

WIR este recunoscut legal în Elveția ca sistem cooperativ de compensare și creditare. Nu înlocuiește moneda națională, ci funcționează complementar.

Economiștii au studiat de-a lungul timpului sistemul WIR ca model de stabilizare în perioade de recesiune. În timpul crizelor financiare, volumul tranzacțiilor WIR a crescut, ceea ce a fost interpretat drept un mecanism anti-ciclic.

Sistemul nu este descentralizat în sens blockchain și nu funcționează anonim. Este administrat de o bancă cooperativă, cu reglementare și supraveghere financiară.

Rapoartele publice ale WIR Bank arată că mecanismul continuă să fie utilizat activ în economia elvețiană, în special în sectorul IMM.

În Olanda, dezbaterea privind monedele alternative a fost integrată în discuția mai amplă despre digitalizarea sistemului financiar.

De Nederlandsche Bank, banca centrală a Olandei, a publicat studii privind monedele alternative, sistemele de plată inovatoare și impactul digitalizării asupra stabilității financiare.

În ultimii ani au existat inițiative locale de monedă comunitară, inclusiv proiecte pilot destinate stimulării economiei locale. Aceste monede au fost utilizate în comunități restrânse pentru a încuraja consumul local și circulația valorii în interiorul unei regiuni.

De Nederlandsche Bank a analizat astfel de experimente în contextul riscurilor sistemice, al protecției consumatorului și al interoperabilității cu sistemul financiar tradițional.

Important de precizat: aceste inițiative nu au statut de monedă națională și nu înlocuiesc euro. Ele funcționează ca instrumente complementare, în anumite condiții și limite.

La nivel european, Banca Centrală Europeană a publicat rapoarte privind proiectul euro digital și impactul monedelor complementare.

BCE subliniază diferența dintre: – monedele complementare locale, – criptomonedele private, – și viitoarea monedă digitală de bancă centrală (CBDC).

Euro digital, aflat în fază de analiză și pregătire, ar fi emis direct de banca centrală și ar avea statut legal oficial. În schimb, monedele locale sau complementare rămân inițiative limitate, fără statut de monedă oficială.

Rapoartele BCE discută și despre necesitatea menținerii stabilității monetare într-un ecosistem în care apar tot mai multe instrumente alternative de plată.

Cazul Elveției arată că un sistem complementar poate funcționa pe termen lung dacă este bine reglementat și integrat în economia reală.

Cazul Olandei arată că băncile centrale urmăresc atent inițiativele locale și analizează impactul lor asupra stabilității financiare.

În ambele situații, nu vorbim despre revoluții monetare sau despre înlocuirea monedelor oficiale. Vorbim despre mecanisme paralele, complementare, menite să sprijine economia locală sau să testeze digitalizarea financiară.

Fenomenul reflectă o schimbare mai amplă: comunitățile și instituțiile explorează noi forme de circulație a valorii, într-un context în care digitalizarea transformă sistemele financiare tradiționale.