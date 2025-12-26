România sub Cod galben și portocaliu. Ninsorile, viscolul și poleiul amenință întreaga țară până luni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări de tip Cod galben și Cod portocaliu, care vizează fenomene de iarnă severă — ninsori, viscol, intensificări ale vântului și polei — valabile în perioada vineri, 26 decembrie, ora 10:00, până luni, 29 decembrie, ora 10:00.

Aceste avertizări au fost transmise publicului în contextul unei schimbări semnificative a condițiilor meteorologice din țară, potrivit datelor ANM.

Potrivit informării meteorologice, începând din vineri, 26 decembrie, ora 14:00, până sâmbătă, 27 decembrie, ora 16:00, este în vigoare o avertizare Cod galben, în care „temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral, cu viteze de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…80 km/h, iar în zona înaltă de 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă”.

O a doua avertizare Cod galben se aplică de sâmbătă, 27 decembrie, ora 16:00, până duminică, 28 decembrie, ora 2:00, când intensificările vântului vor persista în nordul Moldovei și vestul Olteniei, iar în Carpații Meridionali și Orientali rafalele vor atinge 90…110 km/h.

Începând din duminică, ora 2:00, până luni, ora 10:00, este în vigoare o a treia avertizare Cod galben, valabilă pentru cea mai mare parte a țării, în timp ce în anumite zone montane se aplică și un Cod portocaliu.

În aceste regiuni, în special în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu rafale de peste 110…130 km/h, iar ninsoarea puternic viscolită va reduce vizibilitatea.

ANM a precizat că pe parcursul intervalului de avertizare „pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă (26 și 27 decembrie) vântul va prezenta intensificări în regiunile estice, sud‑estice și local în centru și sud‑vest, iar duminică (28 decembrie) în toată țara, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig”.

De asemenea, meteorologii au informat că în nordul, centrul și estul teritoriului, precum și la munte, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică.

În anumite zone, „local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5…15 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei”.

În zona de munte, se așteaptă ninsori temporar viscolite, cu depuneri de zăpadă de 10…15 cm, iar vizibilitatea va fi redusă, conform estimărilor meteo.

Pentru Capitală, ANM a emis o prognoză meteo specială pentru perioada 26 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 10:00.

În primele ore, cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 30 km/h.

Temperaturile se vor situa între -6 și 3 grade Celsius.

În unele intervale este prognozată ceață cu depunere de chiciură. În ultimele zile ale intervalului, vântul va avea intensificări cu viteze de 40‑45 km/h, iar temperatura maximă va urca până la 5‑7 grade.

Meteorologii atrag atenția asupra intensificărilor de vânt și fenomenelor de iarnă care pot afecta vizibilitatea și traficul rutier în următoarele zile.

Autoritățile responsabile monitorizează situația și au transmis recomandări privind adaptarea deplasărilor și informarea permanentă în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.