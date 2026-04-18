Vremea se schimbă în weekend. Ploi torențiale, vânt puternic și instabilitate atmosferică

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat pentru sâmbătă un episod de vreme instabilă în mai multe zone ale țării, cu fenomene care pot deveni local intense. Sunt prognozate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în a doua parte a zilei.

Potrivit meteorologilor, până sâmbătă seara, la ora 20:00, instabilitatea atmosferică va afecta în special centrul, sudul și estul României. În aceste regiuni sunt așteptate averse repetate, unele însoțite de descărcări electrice pe arii restrânse. Fenomenele vor avea caracter local torențial, ceea ce înseamnă că în intervale scurte de timp se pot acumula cantități importante de apă.

Meteorologii estimează valori de 15 până la 20 l/mp în multe zone, iar izolat, mai ales în urma unor furtuni mai intense, cantitățile pot depăși 25 l/mp. Aceste episoade pot duce temporar la acumulări de apă pe străzi sau în zonele joase.

În plus, există posibilitatea apariției grindinei izolate, în special în regiunile sudice, unde atmosfera va rămâne mai instabilă pe parcursul zilei. Vântul va fi și el un factor important, cu rafale ce pot amplifica senzația de disconfort.

În estul și sud-estul țării, dar și în zonele montane și local în restul teritoriului, vântul va sufla cu intensificări de până la 45–55 km/h. La altitudini mari, în zona montană înaltă, rafalele pot ajunge chiar la 60–80 km/h, condiții care pot afecta temporar vizibilitatea și deplasările.

Pe lângă prognoza de scurtă durată, ANM a publicat și estimări pentru următoarele săptămâni. În intervalul 20–27 aprilie, temperaturile sunt așteptate să fie în general apropiate de valorile normale ale perioadei, însă cantitățile de precipitații vor fi peste medie la nivel național, mai ales în zonele din interiorul arcului carpatic.

Pentru săptămâna 27 aprilie – 4 mai, temperaturile medii vor fi ușor peste normal în special în vestul și nord-vestul țării, în timp ce precipitațiile vor fi mai reduse în est și vest, iar în restul regiunilor se vor menține în limite obișnuite.

În intervalul 4–11 mai, valorile termice sunt prognozate să rămână apropiate de normal în majoritatea regiunilor, iar ploile se vor încadra în tiparul obișnuit pentru această perioadă.

Pentru ultima săptămână din prognoză, 11–18 mai, meteorologii estimează temperaturi normale la nivel național, cu un ușor exces de precipitații în nord-vest, în timp ce în restul țării regimul pluviometric va rămâne stabil și apropiat de media climatologică.