Prognoza meteo, 18 aprilie. Vremea se răcește la început de weekend. Ploi slabe în unele județe

Sâmbătă, 18 aprilie 2026, vremea va fi ușor mai rece în cea mai mare parte a țării, însă temperaturile se vor menține în limite apropiate de normalul perioadei. În est, valorile termice vor fi în general în jurul mediilor multianuale, în timp ce în restul regiunilor vor rămâne ușor peste acestea, potrivit ANM.

Cerul va fi variabil, dar temporar va prezenta înnorări mai accentuate în sudul, centrul și estul țării. În a doua parte a zilei, mai ales după-amiaza și seara, sunt așteptate averse locale în Oltenia, Muntenia și Moldova, iar pe suprafețe mai restrânse și în Transilvania și Dobrogea.

În sud, izolat, pot apărea descărcări electrice, iar pe alocuri nu este exclusă grindina. La munte, în zonele înalte, precipitațiile pot fi și sub formă mixtă.

Vântul va avea intensificări în special în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, unde rafalele pot atinge viteze de 50 până la 65 km/h. În zona montană, mai ales în Carpații de Curbură, vântul va sufla tare, cu rafale ce pot ajunge la 70–80 km/h, iar în restul teritoriului va fi în general moderat, cu viteze de 35–45 km/h în anumite zone.

Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 23 de grade, iar minimele între 0 și 10 grade. Spre finalul intervalului, în depresiuni pot apărea condiții de brumă, iar izolat, în sudul și estul țării, se poate forma ceață.

În Capitală și în zonele apropiate, vremea va fi ușor instabilă, cu cer temporar noros și averse mai ales în a doua parte a zilei, posibil moderate cantitativ. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 17–19 grade, cu minime de 7–9 grade.

Până în jurul datei de 20 aprilie, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse decât media obișnuită la nivel național.

În intervalul 20–27 aprilie, regimul termic va reveni la valori apropiate de cele climatologice specifice perioadei. Atât temperaturile, cât și ploile se vor încadra, în general, în limite normale în cea mai mare parte a țării.

Pentru finalul lunii aprilie și debutul lunii mai, prognoza indică o ușoară creștere a temperaturilor, mai ales în vestul țării, unde valorile pot depăși mediile obișnuite. Precipitațiile se vor menține, în general, în jurul normalului sau ușor sub acesta în unele regiuni.