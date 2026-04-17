Prognoza meteo, 17 aprilie. Ploi, descărcări electrice și temperaturi scăzute în mai multe regiuni. Unde se vor înregistra 24 de grade

Vineri, 17 aprilie 2026, vremea va deveni instabilă în centrul, sudul și estul României, unde sunt anunțate perioade cu înnorări accentuate și averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Fenomenele vor fi mai frecvente în a doua parte a zilei și în prima parte a nopții, cu o probabilitate mai mare în Oltenia, nordul și vestul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 17 aprilie. Temperaturi de peste 20 de grade doar în Banat

Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 l/mp, existând și riscul de grindină. Vreme rece la munte și vânt intens în anumite zone. În regiunile montane înalte sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În vestul și nord-vestul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat și pe perioade scurte. Vântul va sufla slab și moderat, însă se va intensifica temporar în special în vest în timpul zilei și în est și sud-est, cu rafale de 40–50 km/h, iar la munte pot ajunge la 60–70 km/h.

Valorile termice vor fi mai scăzute în centrul și nord-estul țării, unde maximele vor coborî la 13–15 grade, în timp ce în vestul Olteniei și sudul Banatului pot urca până la aproximativ 24 de grade. Minimele nocturne se vor situa între 2 și 9 grade, iar izolat dimineața și noaptea se va forma ceață.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, cerul va fi variabil, însă spre seară și noaptea sunt prognozate averse posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare spre finalul intervalului. Temperatura maximă va fi de 20–21 de grade, iar minima va coborî la 7–9 grade.

Prognoza meteo următoarele săptămâni

Meteorologii anunță că, până în jurul datei de 20 aprilie, temperaturile vor fi în general mai ridicate decât normalul perioadei în regiunile intracarpatice, iar în rest se vor menține apropiate de valorile obișnuite. Regimul ploilor va fi în general deficitar la nivel național.

În intervalul 20–27 aprilie, temperaturile vor rămâne apropiate de mediile climatologice, iar precipitațiile vor fi, de asemenea, în jurul valorilor normale în cea mai mare parte a țării.

Pentru finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, prognoza indică temperaturi ușor peste normal în multe regiuni, în special în vest, în timp ce ploile vor fi în general apropiate sau ușor sub media perioadei.

