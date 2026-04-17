Vremea se schimbă chiar înainte de 1 Mai. Prognoza ANM

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că în săptămâna următoare cantitățile de precipitații vor depăși valorile obișnuite în toate regiunile țării. Veștile bune vin însă pentru românii care deja își planifică minivacanța de 1 mai. Pentru această perioadă, specialiștii instituției au precizat că temperaturile vor fi peste media normală pentru acest interval.

În intervalul 20.04.2026 – 27.04.2026, meteorologii arată că temperaturile medii se vor menține, în general, în limitele normale pentru această perioadă, în timp ce ploile vor afecta zone extinse din țară. Instituția a precizat că „temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări”, iar „regimul pluviometric va fi excedentar în toată ţara, dar mai ales în regiunile intracarpatice”.

Ulterior, în intervalul 27.04.2026 – 04.05.2026, ANM a anunțat o schimbare a masei de aer, astfel că vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza meteo indică faptul că „temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale”. În ceea ce privește ploile, aceștia au spus că „regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile estice şi vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână”.

Pentru intervalul 04.05.2026 – 11.05.2026, meteorologii arată că temperaturile medii vor reveni la valorile obișnuite în cea mai mare parte a țării. Aceștia au precizat că „valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil uşor mai ridicate în vestul şi nord-vestul teritoriului”. „Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării”, se mai arată în prognoza actualizată de ANM.

În ultima săptămână prognozată de ANM, 11.05.2026 – 18.05.2026, vremea își va păstra același caracter stabil. Instituția a precizat că „valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări”. În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii au arătat că „regimul pluviometric va fi uşor excedentar în regiunile nordvestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă”.