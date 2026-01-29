Traseul ciclonului polar în România. Zonele care vor fi afectate de ger și ninsori

Vremea intră într-un proces de răcire accentuată în România, iar ninsorile, temperaturile foarte scăzute și vântul puternic vor readuce un episod de iarnă severă în mare parte din țară, avertizează șefa Administrația Națională de Meteorologie, Elena Mateescu, și meteorologul Oana Păduraru.

O informare meteorologică cu efecte extinse asupra majorității regiunilor din țară a fost transmisă de Administrația Națională de Meteorologie, avertizând asupra unei perioade cu vreme instabilă. Elena Mateescu a precizat că atenționarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până duminică, la ora 18:00, și vizează aproape întreg teritoriul României, cu manifestări diferite de la o regiune la alta.

În zonele sudice sunt prognozate în special ploi, pe alocuri moderate cantitativ, cu acumulări de 10–20 de litri pe metru pătrat și izolat chiar până la 25 l/mp. În restul țării, precipitațiile vor fi mai slabe, însă la munte vor predomina ninsorile, iar în celelalte regiuni vor apărea precipitații mixte. Totodată, vântul va sufla cu intensificări de 40–60 km/h, sporind senzația de frig resimțită la nivelul solului.

O răcire accentuată și rapidă a vremii este așteptată în următoarele zile, cu efecte mai puternice în zonele extracarpatice. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile vor scădea brusc în Moldova, Dobrogea și sudul Transilvaniei, unde minimele vor coborî până la valori cuprinse între –10 și –14 grade Celsius. Duminică, frigul se va menține, iar în cea mai mare parte a Moldovei maximele diurne vor rămâne sub pragul de îngheț.

În paralel, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt, valabil până pe 31 ianuarie, ora 20:00. Avertizarea vizează sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea, regiuni în care rafalele pot atinge viteze de 50–65 km/h, amplificând senzația de frig și disconfortul termic resimțit la nivelul solului.

Potrivit explicațiilor oferite de Elena Mateescu, informarea meteorologică aflată în vigoare până duminică la ora 18:00 indică precipitații în cea mai mare parte a țării. În sud-est sunt așteptate ploi moderate cantitativ, în timp ce în restul teritoriului vor fi precipitații mai slabe, cu ninsori predominante la munte și episoade de precipitații mixte în zonele joase. Vântul va avea intensificări de 40–60 km/h, iar începutul săptămânii viitoare va aduce o scădere suplimentară a temperaturilor, cu valori foarte scăzute în depresiuni, unde mercurul din termometre ar putea coborî chiar sub –15 sau –20 de grade Celsius.

Meteorologul Oana Păduraru a avertizat că schimbarea de vreme va fi resimțită treptat în toată țara, cu efecte mai pronunțate în sud-est. În aceste zone, vântul va avea intensificări semnificative, iar rafalele pot atinge viteze de 50–60 km/h, accentuând senzația de frig și disconfortul termic, mai ales în regiunile expuse.

Răcirea accentuată a vremii va debuta de vineri, Moldova fiind prima regiune afectată de pătrunderea masei de aer rece. Temperaturile vor scădea rapid, putând ajunge până la minus 10 grade Celsius, iar ulterior valorile negative se vor extinde și în celelalte zone ale țării, unde mercurul din termometre va coborî sub pragul de îngheț.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor apărea încă din cursul nopții în Dobrogea, sub formă de ploaie, însă odată cu avansul aerului rece, fenomenul se va transforma treptat în ninsoare. În paralel, vor persista condiții de ceață și se va forma polei, factori care pot complica traficul și activitățile zilnice, mai ales în zonele afectate de scăderea bruscă a temperaturilor.